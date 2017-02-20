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20 февраля 2017 г.

Студенческие отряды Ставрополья: Мы точно знаем, Труд Крут!

В Ставропольском государственном аграрном университете прошло торжественное собрание «Мы точно знаем, ТрудКрут!», посвященное Дню российских студенческих отрядов. Участниками праздника стали ветераны движения, бойцы и командиры, преподаватели и руководители учебных заведений.

Лучшим представителям движения председатель комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Думы СК В. Муравьева вручила благодарственные письма. Среди награжденных командир штаба студенческих отрядов «Аграрий» Н.Головин. Он рассказал, что сегодня в вузе открыто 13 студотрядов. Молодежь отлично работает не только в агропромышленным комплексе страны, но и участвует в знаковых стройках России – так, например, свою лепту «Аграрий» внес в строительство космодрома «Восточный».

В завершение торжества руководитель регионального отделения «Российские студенческие отряды» Б.Дроботов наградил наставников студотрядовцев нагрудными знаками «Ветеран РСО» и вручил членские билеты новичкам.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170220/studencheskie_otryady_stavropolya_my_tochno_znaem_trud_krut_100727.html
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День студенческих отрядов отмечают в Ставропольском крае
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