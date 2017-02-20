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20 февраля 2017 г.

Ставропольское «Динамо» будет доигрывать турнир доморощенной молодежью

На этой неделе в зоне «Юг» чемпионата страны по футболу завершается заявочная кампания. И поскольку трансферы, как говорят тренеры, «любят тишину», о пополнении составов новостей практически нет. Зато о расторжении контрактов известий достаточно.

Пятигорский «Машук», который сейчас возглавляет ставропольский тренерский тандем В. Заздравных – А. Пата, расстался с С. Аншаковым, А. Григоряном, М. Михалевым, В. Клепиковым, А. Садировым, О. Шрейдером. Погодные условия не способствуют проведению контрольных матчей. Поэтому и спаррингов клубы проводят немного. Со счетом 1:1 «Машук» завершил матч со спартаковцами Владикавказа и выиграл у дублеров «Терека» – 4:1, идущих на втором месте молодежного первенства. После ничьей с «Армавиром» (1:1) тоже сыграли товарищеский матч с дублем «Терека» и ставропольские динамовцы – 3:2 (А. Хугаев – 2, А. Белозеров).

Потерь у клуба краевого центра тоже немало: ушли С. Толстопятов, О. Суворов, А. Курачинов, И. Селеменев, И. Голищев, Ш. Курбанов и Д. Хасцаев. За время учебно-тренировочных сборов через команду прошло достаточно народу, но, как заявил главный тренер А. Муликов, «футболистов среди них было немного, будем доигрывать турнир доморощенной молодежью». Перенесенный опять же из-за непогоды с осени на весну матч «Динамо» – «Афипс» решением ПФЛ состоится 3 мая.

В. МОСТОВОЙ
http://www.stapravda.ru/20170220/stavropolskoe_dinamo_budet_doigryvat_turnir_domoroschennoy_molod_100729.html
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