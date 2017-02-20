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20 февраля 2017 г.

Ставропольские дома культуры ждет капремонт

Еженедельная планерка в правительстве края началась с главного для Ставрополья вопроса – о поправках в бюджет края на 2017 год. Доходная часть выросла почти на 7,5 миллиардов рублей.

Эти средства позволили увеличить финансирование ключевых направлений социального развития региона. Дополнительное финансирование пойдет на увеличение заплат в социальной сфере, индексацию мер социальной поддержки.

– Мы запланировали большое количество важных мероприятий. Впервые за четыре года выделяются столь значительные дополнительные средства на здравоохранение, ремонт крыш и окон в школах, благоустройство дворовых территорий, капремонт спортсооружений, Домов культуры. К 15 октября, ко времени завершения строительного сезона, все внесенные в список объекты должны быть завершены на 100%, – поставил задачу Владимир Владимиров.

Это не считая выделенных федеральным центром накануне 609 млн рублей на благоустройство дворовых территорий.

Как сообщил первый заместитель председателя краевого правительства Иван Ковалёв, заявки на получение субсидий по программе благоустройства дворов будут собраны до 15 марта. После чего будут проведены конкурсные процедуры, общественные слушания по каждому проекту и определён график строительства. Главное, своевременно внести на рассмотрение необходимые для принятия решения документы. Ленивых просят не беспокоиться. Кто раньше встал, того и тапки.

В программу, как планируется, войдут 18 муниципальных образований. В их числе – Ставрополь, Георгиевск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, Невинномысск, Пятигорск, Минераловодский городской округ, Ипатово, Нефтекумск, Новопавловск, Зеленокумск, Михайловск, Изобильный, Благодарный, Будённовск, Светлоград.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , при содействии пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170220/stavropolskie_doma_kultury_zhdet_kapremont_100758.html
Фотография к статье Ставропольские дома культуры ждет капремонт

Фото пресс-службы губернатора СК
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