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20 февраля 2017 г.

Сборная Ставропольского края по рукопашному бою стала лучшей на первенстве СКФО

В спорткомплексе «Спартак» краевого центра состоялось первенство СКФО по рукопашному бою среди юношей и девушек 12 – 17 лет. Соревнования, организованные общероссийской и краевой федерациями рукопашного боя и ставропольским детско-юношеским центром «Патриот», прошли под эгидой краевого минспорта.

Более 400 спортсменов, представляющих – Кабардино-Балкарию и Дагестан, Северную Осетию – Аланию и Чечню, а также Ставрополье, боролись за награды соревнований.

Среди победителей из нашего края специалисты выделили Софью Гнелицу (станица Суворовская) и Артема Зернова (Ставрополь) — среди 12-13-летних; у 14-15-летних спортсменов — Нрека Азатяна (Труновский район), Михаила Мити и Ангелину Наяксову (оба из Ставрополя), а также Никиту Шипилова из Предгорного района; среди 16-17-летних — Константина Карагезова из Андроповского района и ставропольчанку Валерию Девятайкину.

Командную победу как среди юношей, так и среди девушек одержала сборная нашего края. Победители и призеры вошли в сборную команду СКФО для участия в первенствах России среди юношей и девушек разных возрастов, которые в конце марта пройдут в Туле и Орле.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170220/sbornaya_stavropolskogo_kraya_po_rukopashnomu_boyu_stala_luchshe_100733.html
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