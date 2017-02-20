Восемь лет назад, в последние месяцы свой жизни, лауреат трех Сталинских, Ленинской и Государственной премий, автор слов Государственных гимнов Советского Союза и современной Российской Федерации Сергей Владимирович Михалков настоял на том, чтобы в Пятигорске открыли отделение литературного творчества. Идея эта реализована на базе Пятигорского лингвистического университета.

Ректор ПГЛУ Александр Горбунов в 2008 году поручил новое дело доктору филологических наук Вячеславу Шульженко. Ректор знал, что Шульженко известный в стране литературный критик, однако вряд ли представлял, сколь трудно будет осуществить замысел. В то время несколько известных государственных вузов на Юге России намеревались ввести курс литературного творчества. Но, видимо, опасаясь профанации, Минобразования и Литературный институт заняли весьма жесткую позицию – и претенденты получили отказ.

Однако у ПГЛУ был козырь: Вячеслав Шульженко лично знал многих известных российских писателей (например, нынешний ректор Литературного института Алексей Варламов – его однокашник по аспирантуре МГУ).

– Я подключил всех, кого было возможно, – вспоминает Вячеслав Иванович. – Пошли «большие» письма от Союза писателей, от Института русского языка. Просил посодействовать даже тогдашнего сотрудника Администрации Президента России Владислава Суркова. Он человек пишущий, и я, как критик, с ним был неплохо знаком. Но, мне кажется, решающую поддержку все же оказал Сергей Михалков.

Первый год для отделения литературного творчества ПГЛУ был весьма обнадеживающим. Ему сразу выделили 12 бюджетных мест. Вячеслав Шульженко прошерстил Ставрополье и республики Северного Кавказа в поисках будущих писателей. Придирчиво читал все опусы, которые ему присылали, выискивая проблески таланта. Так в ПГЛУ появились первые «особенные» молодые люди. По душевному складу, а порой и по манере одеваться, общаться они отличались от большинства сверстников.

За основу обучения профессор Шульженко и его коллеги взяли программы Литературного института имени Горького. Только несколько сместили акценты: основной упор сделали на переводы современной англоязычной художественной литературы. Сказались и традиции ПГЛУ, и сугубо прагматические соображения: ныне молодому литератору практически невозможно прожить только на гонорары от издания своих рассказов, повестей, пьес. А на переводы есть устойчивый спрос у издательств и толстых журналов.

Вячеслав Шульженко считает, что тесный контакт преподавателя и студентов творческих специальностей необходим. Поэтому не чурается с ребятами и чаю попить, и поговорить по душам, и вместе выйти в город в поисках интересных жизненных ситуаций. А то и…

– Ребята толпой ко мне домой приезжают, нет проблем!

Что же касается непосредственно процесса обучения, то:

– Основным объектом учебных занятий по литературному мастерству являются произведения самих студентов. На лето я им даю задание к 1 сентября написать рассказ, два интересных диалога, стихи и так далее. И затем мы их все вместе разбираем под разными углами зрения. Но, разумеется, без тени ревности, зависти или унижения. С осознанием того, что мы работаем на одну идею, которая нас объединяет.

Впрочем, профессиональными достижениями студентов и выпускников отделения литературного творчества его руководитель тоже гордится. Достаточно почитать их переводы, стихи, эссе в регулярно издаваемых в университетской типографии альманахах «Доска Ковчега»! Выходят и персональные сборники вчерашних студентов. А иных печатают в весьма престижных изданиях. Например, в некогда культовом журнале «Иностранная литература». За переводы современной иностранной литературы, а также за талантливые стихи и прозу студенты отделения становись стипендиатами Президента РФ, фондов Солженицына, Вознесенского.

Тем не менее отделение литературного творчества ныне переживает нелегкие времена. Уже три года ему не выделяют ни одного бюджетного места. А мало кто из родителей захочет пять лет платить большие деньги за коммерческое обучение ребенка специальности, которая, неизвестно, прокормит ли его в будущем. Однако Вячеслав Шульженко и его коллеги духом не падают. Детские литературные конкурсы и фестивали уличной поэзии, которые проводят студенты и выпускники отделения, показывают, что ребят, мечтающих стать писателями и поэтами, немало и сегодня. Руководитель отделения считает, что это само по себе чрезвычайно важно:

– Да, эти молодые люди не прагматики, не рационалисты. Они, как правило, не ставят перед собой конкретных целей. Их обращение к слову – попытка открыть какие-то новые варианты действительности, показать многозначность мира. А это необходимо обществу, особенно в сложные периоды.

http://www.stapravda.ru/20170220/redkuyu_spetsialnost__literaturnoe_tvorchestvo_prepodayut_v_pglu_100628.html