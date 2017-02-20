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20 февраля 2017 г.

Пьяного угонщика автомобиля задержали в Невинномысске

В Невинномысске в отдел полиции обратилась местная жительница и поведала об угоне принадлежащего ей автомобиля. Вскоре стражи правопорядка нашли и легковушку, и угонщика – парня двадцати одного года от роду, ранее судимого.

Как выяснилось, хорошо приняв на грудь, злоумышленник решил покататься на авто. Взломал чужую машину и отправился навстречу приключениям. Такая еще деталь, в ноябре прошлого года парня лишили прав за то, что он пьяный ездил по городу на своем автомобиле.

Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, теперь в отношении гражданина возбуждено сразу два уголовных дела: за угон и за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170220/pyanogo_ugonschika_avtomobilya_zaderzhali_v_nevinnomysske_100746.html
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