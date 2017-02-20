Почему молоко подорожало в Ставропольском крае

Январское повышение цен на продукцию АО «Молочный комбинат «Ставропольский», как и ожидалось, вызвало цепную реакцию: в феврале по этому же пути пошли и другие отраслевые перерабатывающие предприятия края.

Эта резонансная тема стала предметом обсуждена на региональном совещании, прошедшем в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию совместно с министерством сельского хозяйства. Были приглашены руководители профильных организаций, а также сельхозпредприятий, поставляющих сырье на заводы. Речь шла о ситуации, связанной с повышением оптово-отпускных цен на молочную продукцию.

Ежегодно региональные переработчики закупают более 200 тысяч тонн сырого молока, в то время как мощности позволяют переработать втрое больше – свыше 600 тысяч. В среднем отраслевые предприятия загружены сегодня на сорок – шестьдесят процентов. В комитете напомнили, что в прошлом году производство основных видов молочной продукции: цельномолочной и кисломолочной, сливочного масла, сыра и сырных продуктов увеличилось от четырех процентов до одной трети, за исключением спредов, выпуск которых упал на семь процентов.

В последнее время закупочная цена молока возросла от двух до восемнадцати процентов. В ходе заседания прозвучало несколько причин такого ценового подъема. В их числе повышение тарифов на энергоносители, воду (на восемь-десять процентов), рост заработной платы (на шесть-восемь), а корма и добавки, как утверждают производители, подорожали на 20 процентов.

По данным мониторинга, проводимого комитетом СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, оптово-отпускная цена, к примеру, на питьевое молоко 2,5 процента жирности в январе повысилась на нескольких заводах. Так, АО «Молочный комбинат «Ставропольский» изменил ее с 41 до 45 рублей за килограмм, рост при этом составил 9,8 процента. Следом ОАО «Сыродел» Ипатовского района с 22 января поднял расценки на аналогичный продукт с 41 до 43 рублей за килограмм. Переработчики уверяют, что оптово-отпускные цены в течение двух лет не изменялись и дальше «сдерживать» их не могут.

В комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию добавили, что у молзаводов оборотные средства сегодня ограничены, и для гарантированного бесперебойного обеспечения населения важнейшими продуктами предприятия они вынуждены привлекать кредиты на закупку сырья, техническое перевооружение и модернизацию производства.

Есть немало проблем и у агропроизводителей. Сегодня уровень самообеспеченности населения молоком в крае составляет 76 процентов. За последние пять лет он вырос на пять процентов. Однако на долю коллективных сельхозпредприятий приходится лишь 20 процентов всей молочной реки региона. Остальную часть обеспечивают личные подсобные и фермерские хозяйства. Значительное влияние на ситуацию с самообеспеченностью оказывает низкая товарность производимой продукции: не весь его объем оказывается доступным перерабатывающим предприятиям, подчеркивает первый заместитель министра сельского хозяйства СК Алексей Руденко. А если быть точными, то немногим более 200 тысяч тонн. Так что работу с малым сектором АПК в этой части нужно активизировать.

По данным министерства сельского хозяйства, оптово-отпускные цены на сырое молоко повысились на четыре с небольшим процента. Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), куда входят и представители Ставропольского края, намерен в ближайшее время разработать так называемый «молочный индекс». Это будет новый индикатив себестоимости производства литра молока, который позволит оценить долю каждой ее составляющей и проследить динамику влияния на цены. Словом, этот процесс должен быть абсолютно прозрачен и наглядно показать, кто же больше заламывает цены: сельхозпроизводители или перерабатывающие предприятия. В общем, народ должен знать, какая цена на молоко является справедливой.

http://www.stapravda.ru/20170220/pochemu_moloko_podorozhalo_v_stavropolskom_krae_100738.html