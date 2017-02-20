На Ставрополье у грузовика на ходу оторвалось колесо и влетело в «Волгу»

19 февраля около 6 часов 30 минут на 79-м километре автодороги «Дивное — Рагули – Арзгир» отсоединившееся колесо грузового автомобиля «Кенворт» вылетело на встречку и врезалось в двигавшуюся навстречу «Волгу», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Легковушка получила технические повреждения. Медицинская помощь понадобилась пассажиру «Волги», который во время ДТП спал на заднем пассажирском сидении. Как рассказал водитель грузовика, поломку он заметил не сразу, а только после того, как проезжавшие машины сообщили ему об этом мигая фарами.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170220/na_stavropole_u_gruzovika_na_khodu_otorvalos_koleso_i_vletelo_v__100755.html