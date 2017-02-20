Миниатюрные модели кораблей представлены в Кисловодске на выставке «Морские дали»

Выставка с романтическим названием «Морские дали» открылась в Выставочном зале Кисловодска. В экспозиции более 40 миниатюрных моделей современных кораблей, а также старинных парусников, изготовленных мастером декоративно-прикладного искусства Анатолием Токаревым.

Кораблики размещены в стеклянных емкостях: бутылках, флаконах – и даже в обыкновенных лампочках. Выставку дополняют картины кисловодских художников на «морскую» тематику.

http://www.stapravda.ru/20170220/miniatyurnye_modeli_korabley_predstavleny_v_kislovodske_na_vysta_100726.html