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20 февраля 2017 г.

Миниатюрные модели кораблей представлены в Кисловодске на выставке «Морские дали»

Выставка с романтическим названием «Морские дали» открылась в Выставочном зале Кисловодска. В экспозиции более 40 миниатюрных моделей современных кораблей, а также старинных парусников, изготовленных мастером декоративно-прикладного искусства Анатолием Токаревым.

Кораблики размещены в стеклянных емкостях: бутылках, флаконах – и даже в обыкновенных лампочках. Выставку дополняют картины кисловодских художников на «морскую» тематику.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170220/miniatyurnye_modeli_korabley_predstavleny_v_kislovodske_na_vysta_100726.html
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