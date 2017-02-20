К 23 февраля кадеты дали праздничный концерт для десантников в Ставрополе
В канун Дня защитника Отечества учащиеся пятых-шестых классов десантной направленности Ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова дали праздничный концерт для своих шефов – военнослужащих 247-го десантно-штурмового Кавказского казачьего полка.
Детские поздравления в виде песен и стихов, традиционных казачьих танцев вызвали бурные аплодисменты десантников. Кроме того, ребята принесли с собою вкусные пироги, которыми угощали солдат. После торжественной части кадеты с интересом осмотрели музей шефов, ведь многие из них мечтают служить именно в этом десантно-штурмовом полку.