«Имена и даты» и солдатская каша к 23 февраля в Ставрополе
В канун Дня защитника Отечества в Ставрополе в арт-пространстве Arteria, которое действует при региональном отделении Союзе художников, прошла серия мероприятий под общим названием «Имена и даты».
Организаторы – общественное движение «Знамя Победы» и войсковая часть №05525 – подготовили для гостей насыщенную программу. На улице развернулась полевая кухня, где людей угощали вкусной военной кашей. В самом арт-пространстве открылись демонстрационная выставка: любой желающий мог примерить форму времен Великой Отечественной войны, познакомиться с вооружением, а также самостоятельно изготовить гипсовые магниты патриотической тематики. На другой импровизированной площадке студенты и творческие коллективы города читали стихи и исполняли песни. А завершила встречу серия лекций о Гражданской и Великой Отечественной войнах.