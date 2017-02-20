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20 февраля 2017 г.

«Имена и даты» и солдатская каша к 23 февраля в Ставрополе

В канун Дня защитника Отечества в Ставрополе в арт-пространстве Arteria, которое действует при региональном отделении Союзе художников, прошла серия мероприятий под общим названием «Имена и даты».

Организаторы – общественное движение «Знамя Победы» и войсковая часть №05525 – подготовили для гостей насыщенную программу. На улице развернулась полевая кухня, где людей угощали вкусной военной кашей. В самом арт-пространстве открылись демонстрационная выставка: любой желающий мог примерить форму времен Великой Отечественной войны, познакомиться с вооружением, а также самостоятельно изготовить гипсовые магниты патриотической тематики. На другой импровизированной площадке студенты и творческие коллективы города читали стихи и исполняли песни. А завершила встречу серия лекций о Гражданской и Великой Отечественной войнах.

 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170220/imena_i_daty_i_soldatskaya_kasha_k_23_fevralya_v_stavropole_100730.html
Фотография к статье «Имена и даты» и солдатская каша к 23 февраля в Ставрополе
Акция «Имена и даты» к 23 февраля в Ставрополе
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