«Горячее сердце» вручили ставропольской студентке Инне Кулиевой
Студентка 3 курса учётно-финансового факультета СтГАУ удостоена Всероссийской награды, учреждённой президентом Фонда социально-культурных инициатив С. В. Медведевой.
Нагрудный знак «Горячее сердце» недаром носит такое название. Инна Кулиева – победитель всероссийских конкурсов«Студенческий актив», «Доброволец России», призёр краевого конкурса «Территория, свободная от зависимости» и лауреат конкурса «Что мы сделали для Ставрополья». Все награды – за успешную реализацию проекта «Не отнимай у себя завтра» по профилактике наркомании в молодёжной среде.