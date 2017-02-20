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20 февраля 2017 г.

«Горячее сердце» вручили ставропольской студентке Инне Кулиевой

Студентка 3 курса учётно-финансового факультета СтГАУ удостоена Всероссийской награды, учреждённой президентом Фонда социально-культурных инициатив С. В. Медведевой.

Нагрудный знак «Горячее сердце» недаром носит такое название. Инна Кулиева – победитель всероссийских конкурсов«Студенческий актив», «Доброволец России», призёр краевого конкурса «Территория, свободная от зависимости» и лауреат конкурса «Что мы сделали для Ставрополья». Все награды – за успешную реализацию проекта «Не отнимай у себя завтра» по профилактике наркомании в молодёжной среде.

 

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170220/goryachee_serdtse_vruchili_stavropolskoy_studentke_inne_kulievoy_100737.html
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