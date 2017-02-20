Два сельских района Ставрополья получат новые объекты здравоохранения

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в ряд территорий Ставрополья. Ее темой стало развитие отрасли здравоохранения в сельских районах.

Глава Ставрополья побывал в участковой больнице села Гофицкое Петровского района. В 2015 году здесь проведен капитальный ремонт, на который из краевого бюджета было направлено 27,5 миллионов рублей, проведено благоустройство территории. Владимир Владимиров осмотрел помещение стационара больницы, кабинеты специалистов, пищеблок, кабинет неотложной медицинской помощи.

Глава края обратил внимание представителей районной администрации на необходимость шире привлекать выпускников школ к поступлению в вузы региона по целевому набору.

Следующим пунктом поездки стала Александровская центральная районная больница. Как сообщили главе региона, больница рассчитана на 360 коек. Общая мощность амбулаторно-поликлинической службы – около тысячи посещений в сутки.

Владимир Владимиров ознакомился с состоянием отделений травматологии, реанимации, хирургии – как прозвучало, только в прошлом году здесь было выполнено более 1800 операций, как плановых, так и по экстренным показаниям.

В 2016 году в хирургическом корпусе больницы был проведен капитальный ремонт на сумму более 29 миллионов рублей, выделенных из краевого бюджета. Губернатору доложили, что на окончание ремонта корпуса необходимо еще около 6 миллионов рублей, также нужны дополнительные средства на приобретение новой мебели. Владимир Владимиров дал поручение краевому Минздраву разработать предложения по финансированию в рамках дальнейших корректировок краевого бюджета.

В этот же день Владимир Владимиров посетил врачебную амбулаторию села Новозаведенного Георгиевского района. Здание амбулатории сдано в эксплуатацию в 2014 году. Это медучреждение стало первым в крае, построенным с применением современных модульных конструкций. Глава региона осмотрел амбулаторию, пообщался с персоналом. Губернатору рассказали, что за время эксплуатации проект здания не вызвал нареканий.

Как было отмечено, в текущем году по этой технологии в крае начнется строительство еще двух сельских объектов здравоохранения – амбулатории в Петровском районе и фельдшерско-акушерского пункта в Арзгирском районе.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170220/dva_selskikh_rayona_stavropolya_poluchat_novye_obekty_zdravookhr_100781.html