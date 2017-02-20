Депутаты Ставрополья вернутся к теме методики расчета ОДН

20 февраля планерку в Думе края провел первый заместитель председателя краевого парламента Дмитрий Судавцов. Традиционно говорили о ближайших планах работы.

Глава комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый подчеркнул, что принятые на минувшем заседании Думы поправки в бюджет края на 2017 год обязывают депутатов обеспечить контроль за эффективностью расходования финансовых средств.

Комитет по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии обсудит практику применения краевого закона в части государственной поддержки животноводства. Вернутся депутаты к обсуждению уже нашумевшей темы об изменениях в алгоритме расчетов платежей за содержание общедомового имущества. Об этом сообщил председатель комитета Думы по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Андрющенко.

Валерий Назаренко озвучил не теряющую актуальности проблему получения полиса ОСАГО. Большие, зачастую искусственно создаваемые очереди, навязывание дополнительных услуг страховщиками, завышенная стоимость полиса, отсутствие информации об акциях и скидках на ОСАГО, возмущение граждан работой одной из крупнейших на рынке компаний — это далеко не все, на что жалуются автомобилисты. Парламентарий предложил непосредственно на совещании в Думе задать волнующие граждан вопросы непосредственно страховым компаниям.

Завершая работу, первый вице-спикер Думы Дмитрий Судавцов еще раз напомнил, что край вошел в число 17 субъектов Российской Федерации, получивших возможность создания на своей территории детского технопарка «Кванториум» с общим финансированием свыше 90 миллионов рублей, и обратился к профильным комитетам с просьбой взять под контроль ситуацию с реализацией этого важного для региона проекта.

http://www.stapravda.ru/20170220/deputaty_stavropolya_vernutsya_k_teme_metodiki_rascheta_odn_100764.html