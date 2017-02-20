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20 февраля 2017 г.

Депозитный портфель физических лиц ВТБ в СКФО вырос на 63%

По итогам работы в 2016 году розничный филиал ВТБ в СКФО показал рост по всем основным направлениям розничного бизнеса. Наибольший рост – в 1,6 раза к 2015 году – показал депозитный портфель физических лиц, который впервые в истории филиала превысил 1 млрд рублей.

Кредитный портфель физических лиц за двенадцать месяцев 2016 года увеличился на 12% и составил 4,55 млрд рублей. Основная доля продаж – более 61% – приходится на кредиты наличными. В 2016 году розничный филиал ВТБ в СКФО выдал 2877 потребительских кредитов (+7%) на 1,36 млрд рублей (+31%).

Особенной популярностью пользовалась программа по рефинансированию кредитов. В 2016 году ей воспользовались 735 человек на сумму в 416,6 млн рублей.

Положительная тенденция в течение прошедшего года наблюдалась в секторе ипотечного кредитования. Рост ипотечного портфеля в 2016 году составил 3% к 2015 году и достиг 1,51 млрд рублей. Всего за январь-декабрь прошлого года было выдано 446 ипотечных займов на сумму 507,9 млн рублей. Программой государственной поддержки ипотеки воспользовались 127 клиентов (30% от общего количества ипотечных кредитов) на 147,5 млн рублей.

По словам Татьяны Погореловой, руководителя розничного филиала ВТБ в СКФО, в результате введения новой модели работы с предприятиями малого бизнеса, ориентированной на комплексный подход к обслуживанию, количество клиентов на конец декабря 2016 года превысило 1200 компаний, что 1,8 раза больше, чем в 2015 году.

На 1 января 2017 года объем привлеченных средств на счетах предприятий малого бизнеса, открытых в розничном филиале банка ВТБ в СКФО составил 624,4 млн рублей, что в 1,7 раза больше чем на аналогичную дату 2016 года.

Кредитный портфель прибавил 17% и достиг 901,5 млн. рублей. За 12 месяцев прошлого года филиал выдал малым компаниям кредитов на общую сумму 564,5 млн рублей (+35%).

Татьяна Погорелова, руководитель розничного филиала ВТБ в СКФО, отметила: «Высокие темпы роста, которые показал филиал в 2016 году, мы оцениваем как закономерный результат принятых банком стратегических решений, востребованными рынком продуктами и высоким уровнем сервиса. В 2017 году мы планируем сохранить заданный темп. Основными источниками роста будут программа по рефинансированию, ипотечное кредитование и зарплатные проекты».

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170220/depozitnyy_portfel_fizicheskikh_lits_vtb_v_skfo_vyros_na_63_100735.html
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