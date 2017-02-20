750 пятигорчан поднялись на Бештау в честь 23 февраля и памяти земляка Алексея Евтушенко

18 февраля в 36-й раз состоялось массовое зимнее восхождение пятигорчан на вершину горы Бештау. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества и посвящено памяти ушедшего в прошлом году из жизни автора идеи зимних массовых восхождения на Бештау, известного пятигорского туриста Алексея Евтушенко.

По подсчетам сотрудников Центра детско-юношеского туризма Пятигорска с 1982-го года, когда Алексей Григорьевич организовал первое такое восхождение, около 60 тысяч человек поднялись зимой на высоту 1402 метра. Столь массовых восхождений на такую высоту больше нигде в России не проводят.

В этот раз в восхождении участвовали 32 команды школьников и воспитанников военно-патриотических клубов, а также 30 команд студентов и производственных коллективов города-курорта Пятигорска. Всего 750 человек. В рамках мероприятия учащиеся школ города-курорта участвовали в военно-спортивной полигонной игре, совпадавшей с маршрутом восхождения.

Безопасность участников восхождения обеспечивали три команды спасателей из городов КМВ. А курсанты школы полиции разбили на Малом Тау большую теплую палатку, приготовили горячий чай и кашу.

Наиболее отличившимся горновосходителям организаторы мероприятия вручили памятные призы.

http://www.stapravda.ru/20170220/750_pyatigorchan_podnyalis_na_beshtau_v_chest_23_fevralya_i_pamy_100723.html