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17 февраля 2017 г.

Внешнеторговый оборот Ставропольского края превысил 1 млрд долларов

Минеральная вода

В минувшем году внешнеторговый оборот участников внешнеэкономической деятельности Ставропольского края превысил 1,3 млрд долларов, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития СК.

В разрезе Северо-Кавказского Федерального округа на долю нашего края приходится более 68 процентов. За последние три года в российском экспорте доля Ставрополья выросла на треть. Такие данные озвучивает краевой фонд поддержки предпринимательства, подводя итоги работы инфраструктуры развития экспортно-ориентированного бизнеса. Во внешней торговле преобладали страны дальнего зарубежья, удельный вес товарооборота которых составил более 70 процентов. Наибольшим по величине был товарооборот с такими странами как Китай – 184 млн долларов, Азербайджан – 131 млн долларов, Беларусь – 98 млн долларов, Соединенные Штаты Америки – 88 млн долларов, Нидерланды – 86 млн долларов и Германия – 63 млн долларов.

В Ставропольском крае на протяжении последних лет объем экспорта существенно превосходит импорт и составляет во внешнеторговом обороте более 60 процентов. Это очень хороший показатель, говорящий, что наши товары, конкурентоспособны за границей, подчеркивает первый заместитель министра экономического развития региона Елена Кильпа. По ее словам, в основу экспорта края вошла продукция химической промышленности, она составила более 52 процентов в структуре экспортируемых товаров. При этом почти одна треть — вывоз продовольственной и сельскохозяйственной продукции. Среди основных импортеров продукции ставропольских предприятий можно выделить США, Турцию, Китай, Нидерланды, Бразилию, Францию, Иран, Сербию, Индию и Германию. В Центре координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов в Ставропольском крае, функционирующем на базе Краевого фонда поддержки предпринимательства, в 2016 году поддержку получили 295 предприятий. Это на 20 процентов больше, чем в предыдущем году. Также при содействии Центра координации и Регионального интегрированного Центра были заключены 35 экспортных контрактов на общую сумму около 9 млн долларов с компаниями из Азербайджана, Грузии, Китая, Казахстана, Индии, Бангладеш и США на поставку специй, кондитерской продукции, минеральной воды и безалкогольных напитков, химической продукции, комплекса для видеонаблюдения и контроля доступа, нефтеперерабатывающего оборудования.

 

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170217/vneshnetorgovyy_oborot_stavropolskogo_kraya_prevysil_1_mlrd_doll_100698.html
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