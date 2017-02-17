Велодом в Пятигорске уже год встречает гостей, объединяет велосипедов

Ровно год назад в Пятигорске торжественно открыли первый и пока единственный на Северном Кавказе культурно-туристический центр «Велодом».

Все началось с того, что летом 2015-го пятигорчанка Юлия Говорова получила грант молодежного форума «Машук» на проведение Всероссийского велофестиваля. Фестиваль удался на славу. За ним последовала череда мероприятий, где главным «действующим лицом» был велосипед. Так сформировалась общественная организация «Велосообщество КМВ СК». У ее участников нет членских билетов, не ведут они и никаких реестров, табелей. По умолчанию членом велосообщества считают любого, кто исповедует здоровый образ жизни и участвует в акциях общественной организации, председателем которой стала Юлия Говорова.

Поскольку велосипедисты в основном люди молодые, то им привычно общаться в социальных сетях. Юлия Говорова уверяет, что проблемы и перспективы велодвижения на Кавминводах в соцсети «ВКонтакте» регулярно обсуждают более тысячи человек.

– В конце 2015-го, когда велосообщество уже знали в Пятигорске, мы стали искать место, где можно было бы регулярно собираться, обсуждать планы, встречаться с интересными людьми, путешественниками, – рассказывает Юлия Говорова. – Обращались во многие фирмы и организации. Откликнулся институт экономики и управления. Они в это время как раз переформатировали профиль одного из своих корпусов – старинного особняка рядом с музеем «Домик Лермонтова». Изначально в этом здании располагалась гостиница «Центральная». Вот институт и решил открыть в нем хостел «Централь». А часть помещений безвозмездно предоставил под культурно-туристический центр «Велодом».

Вот уже год хостел и «Велодом» душа в душу живут под одной крышей. В том, что это не обычная гостиница, а нечто особенное, становится ясно, едва переступишь порог. В фойе на стене нарисована огромная карта Пятигорска, где красной линией прочерчен веломаршрут, который начинается и заканчивается в «Велодоме». Рядом стоят велосипеды. Короткая лесенка ведет в полуподвальное помещение, где находится веломастерская.

Этажом выше маленькая кухонька и просторная столовая. Сколько здесь чаевничало велосипедистов за прошедший год, не счесть. Были гости из Нидерландов, Германии. Останавливались велопутешественники из Дагестана, Крыма, Липецка, с Алтая.

Еще выше жилые комнаты хостела. За весьма скромную плату, сравнимую со стоимостью обеда в рядовом пятигорском кафе, здесь можно сутки пожить, в то время как твой двухколесный друг и велорюкзак будут в целости и сохранности стоять в этом же здании. Случалось, в Пятигорск приезжали велосипедисты, у которых вообще не было денег. Тогда в «Велодоме» их устраивали на ночлег бесплатно.

Впрочем, кров для путешественников – это отнюдь не главное предназначение «Велодома». Юлия Говорова ведет меня в святая святых культурно-туристического центра. По пути показывает фотокартину, получившую приз на международном конкурсе. На ней изображены вершины гор, которые в предрассветный час пробиваются сквозь облака. Этот чудесный пейзаж запечатлел камерой мобильного телефона активист велосообщества Муслим Алимирзаев. Дальше по коридору стенд со множеством любительских рисунков акварелью и гуашью.

– В «Велодоме» регулярно проходят мастер-классы по рисунку и живописи. А вот в этой темной комнате мы устраивали театральные постановки.

Наконец, Юлия распахивает дверь в «Шишки». Так в «Велодоме» называется пространство для общения. Большая светлая комната с продолговатым столом из струганых досок и лавками вдоль него. В воздухе явственный запах хвои, у стен – самодельные мягкие кресла. Здесь проходят собрания, лекции, встречи с путешественниками. Как «очкарик» с 40-летним стажем, сразу замечаю оригинальную таблицу для тестирования зрения. Вместо букв на ней разного размера рисунки велосипедов. Как пояснила председатель велосообщества, это подарок сотрудников офтальмологической клиники «Три З».

На днях общественная организация «Велосообщество КМВ СК» участвовала во Всемирной экологической акции «День без автомобиля», а уже в конце марта планирует провести массовый заезд «Велосветлячки» и таким образом поддержать другой международный экологический проект – «Час Земли».

Но не одними акциями и «покатушками» вокруг Машука живет велосообщество. Его члены регулярно ездят вокруг Бештау, на Медовые водопады, на плато Бермамыт, откуда открывается потрясающий вид на Эльбрус. Прошлым летом велосипедисты из города Лермонтова объехали вокруг Эльбруса, а сама Юлия Говорова с друзьями добралась на велосипеде до Софийских водопадов в Архызе.

http://www.stapravda.ru/20170217/velodom_v_pyatigorske_uzhe_god_vstrechaet_gostey_obedinyaet_velo_100483.html