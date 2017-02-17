В Туркенском районе мусульманская молодежь стремится к духовной жизни

Сегодня люди хотят знать религию своего народа и изучать ислам должным образом, считает раис-имам Туркменского района Курбанали-хаджи Даутов. Практически во всех аулах района, где проживают мусульмане, действуют мечети и молельные дома. Местные власти относятся к мусульманам положительно. «Мусульманская умма — граждане России, которые работают во благо своей страны и делают все, чтобы страна была красивой и процветающей», – так позиционирует себя мусульманская община. При этом особое внимание священнослужителей обращено к молодежи, значительная часть которой все чаще приходит в мечети, а старшие поддерживают это стремление к духовной жизни.

http://www.stapravda.ru/20170217/v_turkenskom_rayone_musulmanskaya_molodezh_stremitsya_k_dukhovno_100572.html