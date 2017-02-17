В ставропольской больнице устроили праздник для онкобольных детей

Администрация Ставрополя совместно с руководителем проекта «Дети в больнице» Еленой Коробченко устроила для маленьких пациентов детской краевой клинической больницы настоящий праздник. Впрочем, «волшебники» в этих стенах с подарками и сладостями бывают часто. Поводом на этот раз стал Международный день онкобольного ребенка. Пациенты больницы получили много подарков, а забыть на время про уколы и таблетки им помогли аниматоры. Вместе с Божьей коровкой и веселой Пчелкой ребята отправились в увлекательное путешествие. С волнением катались на импровизированной радуге и, сжимая в руках волшебный подсолнух, спешили загадать заветное желание. Как оказалось, оно одно на всех: чтобы все выздоровели.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170217/v_stavropolskoy_bolnitse_ustroili_prazdnik_dlya_onkobolnykh_dete_100670.html