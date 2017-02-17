В Ставрополе бывший сотрудник ИФНС обвиняется в получении крупной взятки

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела выездных налоговых проверок МИФНС России № 12 по Ставропольскому краю. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В июне 2015 года замначальника проводил налоговую проверку одного из индивидуальных предпринимателей, в ходе которой нашел нарушения налогового законодательства, связанные с неуплатой налогов. Он потребовал от предпринимателя 2 миллиона 300 тысяч рублей. Это плата за то, что налоговик не будет доначислять по результатам проверки налоги и не сообщит о нарушении в правоохранительные органы.

В ноябре 2015 года после передачи обвиняемому денежных средств, он был задержан сотрудниками УФСБ России по краю. Преступление выявлено при участии сотрудников подразделения собственной безопасности УФНС России по СК, подчеркнули в пресс-службе краевого управления СКР. Уголовное дело направлено в суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170217/v_stavropole_byvshiy_sotrudnik_ifns_obvinyaetsya_v_poluchenii_kr_100707.html