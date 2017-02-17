Фотография к статье В Невинномысске назвали победителей шахматного турнира среди пенсионеров
В Невинномысске назвали победителей шахматного турнира среди пенсионеров
В Невинномысске на базе ДЮСШ № 1 прошел отборочный этап краевого шахматного турнира среди пенсионеров, организованный городским Управлением Пенсионного фонда. Турнир собрал 24 участника.
Победителем этапа стал Александр Кузнецов, шахматное «серебро» взял Андрей Бугаев, а замкнул тройку лидеров Валерий Лящев. Как сообщили в администрации Невинномысска, победители и призеры были награждены грамотами и денежными призами.
А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170217/v_nevinnomysske_nazvali_pobediteley_shakhmatnogo_turnira_sredi_p_100692.html
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Фото:ресс-служба администрации Невинномысска