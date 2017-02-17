В напряженном ритме работает выездная бригада краевой Станции переливания крови

Ипатово, Буденновск, села Летняя Ставка и Овощи Туркменского района, Ставрополь, Невинномысск – в начавшемся году график работы выездной бригады Ставропольской краевой станции переливания крови очень плотный.

В Невинномысске мобильный комплекс станции по приезду базируется на главной площади города, что рядом с Дворцом культуры химиков. Корреспондент «Ставрополки» непосредственно на месте ознакомился с работой выездной бригады. Роли в ней четко распределены и действуют медики слаженно как единый, не дающий сбоев, механизм.

– В январе этого года только в Невинномысске мы провели три плановые и одну дополнительную донорскую акцию, – говорит заведующий выездной бригады краевой Станции переливания крови Иван Долгополов. За четыре дня в городе наша бригада приняла 244 человека, выполнено 225 донаций. Всего заготовлено 114,7 литра крови.

Как рассказал Иван Долгополов, сегодняшняя медицина немыслима без компонентов и препаратов крови. В них, согласно данным Национального фонда развития здравоохранения, в России ежедневно нуждаются более 300 пациентов! Это люди, перенесшие тяжелые операции или роды, попавшие в катастрофу, получившие обширные ожоги, проходящие курс химиотерапии. Кровь одного донора разделяется на отдельные компоненты, благодаря чему она может помочь четырем-пяти больным.

Сегодня, по статистике, лишь около двух процентов жителей России являются донорами. Для обеспечения же достаточного запаса крови этот показатель должен составлять хотя бы четыре процента. Врачи отмечают, что в организме достаточно крови, чтобы поделиться небольшой ее частью с другими. Так, для восстановления 450 миллилитров крови требуется не более трех суток. Вообще же, донорство (при соблюдении временных отрезков между кроводачами) не только безопасно для организма, но и полезно – оно улучшает обмен веществ, стимулирует работу сердца, иммунной системы.

– Однако донором может стать не каждый, – говорит Борис Татевосян. – Разработана система, позволяющая допускать к донации только тех, кто соответствует установленным критериям. Анкетирование доноров, осмотр их врачом, измерение давления – это лишь часть предпринимаемых мер. И, конечно, заготовленная кровь проходит обязательную проверку на СПИД, сифилис, гепатиты, бруцеллез…

Буквально на днях подвели итоги работы выездной бригады за прошлый год. Всего было выполнено 198 донорских акций, принято 11949 человек. Выполнение 10062 донаций позволило заготовить 4984,7 литра крови. Это без малого 24 процента от общего количества крови, заготовленной Ставропольской краевой станцией переливания крови в 2016 году.

http://www.stapravda.ru/20170217/v_napryazhennom_ritme_rabotaet_vyezdnaya_brigada_kraevoy_stantsi_100484.html