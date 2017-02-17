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17 февраля 2017 г.

В Курском районе построят мусульманское кладбище

В поселке Мирный Курского района решился вопрос с выделением земельного участка для создания мусульманского кладбища. Мусульманская община поднимала его перед сельской администрацией неоднократно, и вот наконец выделен земельный участок для захоронения по мусульманским обычаям. Исповедующие ислам жители поселка восприняли это с удовлетворением. Сейчас они занимаются благоустройством кладбища для удобства совершения там обрядов захоронения и джаназа-намаза (молитвы, совершаемой перед погребением тела мусульманина).

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170217/v_kurskom_rayone_postroyat_musulmanskoe_kladbische_100571.html
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