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17 февраля 2017 г.

В Георгиевске имам рассказал студентам об истинном понятии ислама

Имам Георгиевска Усман Хаспулатов выступил с лекцией об исламе перед студентами Государственного политехнического Георгиевского колледжа. Он в доходчивой форме рассказал о понятии веры в исламе и об основных столпах религии. Имам отдельно коснулся важности чтения намаза для верующего мусульманина. Священнослужитель подробно остановился на вопросе нравственного поведения мусульманина в повседневной жизни, подчеркнув: нравственное поведение благоприятно сказывается на всей жизни человека, особенно в тот период, когда закладываются основы его будущей судьбы. Значительное место в своей лекции имам Хаспулатов уделил теме противодействия экстремизму, предостерег от опасностей, которые несет в себе экстремистская идеология. Имам призвал молодых людей соблюдать особую осторожность при общении в социальных сетях и не поддаваться на коварные уловки всякого рода лживых проповедников.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170217/v_georgievske_imam_rasskazal_studentam_ob_istinnom_ponyatii_isla_100573.html
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