В аварии с «ГАЗелью» реабилитационного центра в Невинномысске пострадали ребенок и медсестра

17 февраля автомобиль Невинномысского детского реабилитационного центра попал в ДТП.

ЧП случилось в 8 часов 30 минут, когда водитель «Волги», двигаясь по улице Фрунзе, поворачивая, нарушил правила и столкнулся с «ГАЗелью» детского реабилитационного центра, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В салоне «ГАЗели» было четыре несовершеннолетних ребенка и две медсестры. Дети были пристегнуты детскими удерживающими устройствами. Так что итог столкновения, скажем так, не очень серьезный. Медсестра и четырехлетний ребенок столкнулись головами.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170217/v_avarii_s_gazelyu_reabilitatsionnogo_tsentra_v_nevinnomysske_po_100695.html