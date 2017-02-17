Ставропольские фермеры примут участие в обсуждении нового манифеста АККОР

16 февраля в Москве открылся XXVIII съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, в работе которого принимает участие и делегация Ставрополья во главе с главой регионального аграрного ведомства Владимиром Ситниковым. Всего на форум прибыли более 800 делегатов из 75 регионов России, а также делегации Германии и Белоруссии. Будут обсуждены вопросы государственной поддержки малых форм хозяйствования АПК, земельные отношения, сбыт сельхозпродукции и развитие кооперации, роль фермеров в развитии сельских территорий. Также делегаты обсудят проект новой редакции программы – манифеста АККОР. Этот документ был принят в 2005 году и нуждается в обновлении.

http://www.stapravda.ru/20170217/stavropolskie_fermery_primut_uchastie_v_obsuzhdenii_novogo_manif_100680.html