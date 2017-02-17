Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
Добро – дело наших рук
17 февраля 2017 г.
Фермеры обсудят новый манифест / «Ставропольская правда» от 17 февраля 2017 г.

Ставропольские фермеры примут участие в обсуждении нового манифеста АККОР

16 февраля в Москве открылся XXVIII съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, в работе которого принимает участие и делегация Ставрополья во главе с главой регионального аграрного ведомства Владимиром Ситниковым. Всего на форум прибыли более 800 делегатов из 75 регионов России, а также делегации Германии и Белоруссии. Будут обсуждены вопросы государственной поддержки малых форм хозяйствования АПК, земельные отношения, сбыт сельхозпродукции и развитие кооперации, роль фермеров в развитии сельских территорий. Также делегаты обсудят проект новой редакции программы – манифеста АККОР. Этот документ был принят в 2005 году и нуждается в обновлении.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170217/stavropolskie_fermery_primut_uchastie_v_obsuzhdenii_novogo_manif_100680.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Сельское хозяйство
Ставропольские фермеры примут участие в обсуждении нового манифеста АККОР
Ставрополье привезло золотые медали с «Продэкспо-2017»
Ставропольский филиал Россельхозбанка выступил стратегическим партнером Южного зернового форума
Растет спрос на ставропольскую землю
Виноградари Ставрополья отметили новый праздник – День Трифона

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!