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17 февраля 2017 г.

«Сложности перехода» объяснили в детских садах Курсавки с помощью «Светлячка»

Сотрудник отдела ГИБДД Андроповского района А. Гордиенко рассказал воспитанникам детсадов о необходимости беспрекословного соблюдения дорожной азбуки

Сотрудники ГИБДД частые гости в общеобразовательных и дошкольных учреждениях Андроповского района.  В этот раз госавтоинспектор Александр Гордиенко в рамках профилактических мероприятий «Дни детской дорожной безопасности» и Всероссийской социальной компании «Сложности перехода» провел специальную акцию «Светлячок» в детсадах «Капелька» и «Вишенка». Они расположены в райцентре – селе Курсавка.

В беседе с ребятами гость заострил внимание на необходимости неукоснительно соблюдать дорожную азбуку. В основном речь шла об обязанностях пешеходов, ведь даже самый маленький воспитанник детского сада уже пешеход, а значит – полноправный участник дорожного движения. По окончании познавательной лекции инспектор ГИБДД ответил на вопросы детей и вручил каждому детсадовцу по светоотражающему смайлику.

Подобные беседы с воспитанниками каждого детского сада района стражи дорог проводят как минимум ежемесячно.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170217/slozhnosti_perekhoda_obyasnili_v_detskikh_sadakh_kursavki_s_pomo_100712.html
Фотография к статье «Сложности перехода» объяснили в детских садах Курсавки с помощью «Светлячка»
Сотрудник отдела ГИБДД Андроповского района А. Гордиенко рассказал воспитанникам детсадов о необходимости беспрекословного соблюдения дорожной азбуки
Сотрудник отдела ГИБДД Андроповского района А. Гордиенко рассказал воспитанникам детсадов о необходимости беспрекословного соблюдения дорожной азбуки
Фото:ОГИБДД Андроповского района
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