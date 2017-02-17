«Сложности перехода» объяснили в детских садах Курсавки с помощью «Светлячка»

Сотрудники ГИБДД частые гости в общеобразовательных и дошкольных учреждениях Андроповского района. В этот раз госавтоинспектор Александр Гордиенко в рамках профилактических мероприятий «Дни детской дорожной безопасности» и Всероссийской социальной компании «Сложности перехода» провел специальную акцию «Светлячок» в детсадах «Капелька» и «Вишенка». Они расположены в райцентре – селе Курсавка.

В беседе с ребятами гость заострил внимание на необходимости неукоснительно соблюдать дорожную азбуку. В основном речь шла об обязанностях пешеходов, ведь даже самый маленький воспитанник детского сада уже пешеход, а значит – полноправный участник дорожного движения. По окончании познавательной лекции инспектор ГИБДД ответил на вопросы детей и вручил каждому детсадовцу по светоотражающему смайлику.

Подобные беседы с воспитанниками каждого детского сада района стражи дорог проводят как минимум ежемесячно.

http://www.stapravda.ru/20170217/slozhnosti_perekhoda_obyasnili_v_detskikh_sadakh_kursavki_s_pomo_100712.html