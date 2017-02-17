«Ростелеком» приблизил к победе геймеров ЮФО и СКФО

«Ростелеком» провёл работы по настройке оборудования для уменьшения пинга в процессе обмена данных пользователей с серверами топовых онлайн-игр.

В результате перенастройки коммутационного оборудования сократился маршрут обмена трафиком с несколькими десятками игровых серверов. В результате пинг уменьшился в среднем в 3-4 раза, сократилось количество обращений в службу технической поддержки.

Работы стартовали в Ставропольском крае и завершились в феврале текущего года в Астраханской области.

Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Любители онлайн-игр – самая чувствительная к скорости и надёжности интернета категория пользователей. От этого зависит их продвижение в игре, победы над соперниками, а для геймеров это очень важно. Поэтому наши технические специалисты сделали всё возможное для новых виртуальных достижений наших пользователей».

Кроме того, специально для любителей игр «Ростелеком» создал игровой портал https://games.rt.ru с широким выбором игр разных жанров, а также тариф «Игровой» для фанатов World of Tanks.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20170217/rostelekom_priblizil_k_pobede_geymerov_yufo_i_skfo_100699.html