Реформа на Ставрополье: как живет Минераловодский городской округ

Фото: из архива газеты «СП»

Административная реформа началась с Минераловодского района не просто так. Сегодня уже начали подзабываться события осени 2014 года, когда случилось циничное убийство Анатолия Ларионова в городской больнице разъяренной толпой. Самое страшное в той истории, как считают местные жители, настойчивое стремление замять случившееся на фоне полицейского беспредела, высокой степени коррумпированности местных элит и беспомощности муниципальной власти. На стихийном митинге возмущенных горожан не было ни одного представителя районной или городской администрации. Наверное, нечего было сказать...

Уволены не по собственному желанию

– Ситуация была раскалена до предела, – вспоминает депутат Совета Минераловодского городского округа от КПРФ Анна Кропачева. – Город небольшой. Все на виду. Человек, который возглавлял «бригаду», державшую город в своих цепких лапах, так называемый смотрящий, водил дружбу с начальником полиции, на парковке во дворе правоохранителей даже было выделено место для его машины. Понятно, почему дежурный наряд полиции не стал вмешиваться в происходящее. А кого задерживать? Людей, которые пьют водку с их же собственным начальством? У каждого семья и дети.

Моя собеседница убеждена, что гибель человека, никак не повинного в бедах минераловодцев, стала катализатором народного возмущения, той точкой кипения, выше которой подниматься опасно. Самое страшное, что в рамках разгоравшегося конфликта усиливалась тема межнациональной розни. По городу носили плакаты с провокационными призывами, ведь среди участников драки было большинство армянских фамилий. Тушить пожар пришлось недавно избранному губернатору Владимиру Владимирову.

Полетели головы. Уволены были главы администраций района и города, прокурор, руководство районного ОВД, главврач больницы. Закрыт казачий ЧОП «Ермак», который возглавлял один из участников драки, местный атаман Е. Смирнов. Проверка, посланная в Минеральные Воды, выявила десятки скрытых местной полицией преступлений: избиения, кражи, мошенничества. Зачинщик драки Андраник Цаканян, как выяснилось, уже на тот момент находился в федеральном розыске. Суд приговорил его за мошенничество к трем годам и 10 месяцам лишения свободы. Являясь гендиректором ООО «Расчетно-кассовый центр», он незаконно организовал прием от граждан платы за коммунальные услуги, а полученные деньги присваивал. Сколько еще было подобных источников доходов у криминальной верхушки?

Да и решения местной власти не совпадали с интересами горожан: точечная застройка, незаконное выделение земельных участков. Зеленая зона центральной улицы Маркса оказалась застроена ресторанами, кафе, прочими шумными заведениями. Когда решили заняться озеленением сквера второго микрорайона, неожиданно выяснилось, что вместо единой территории есть лоскутное одеяло из участков, уже переданных в собственность.

На улице 22-го Партсъезда в частном секторе вырос трехэтажный бизнес-центр. У соседствующих с ним домов «потянуло» фундаменты. Пока выясняли, кто же хозяин, суд сооружение узаконил. Таких примеров горожане знают много. Сама из окна автомобиля в центре города видела диковинный особняк на «красной линии» высотой с пятиэтажную «хрущевку», которая рядом с ним выглядит как-то сиротливо. «Новорусский» (безотносительно к национальности) объект, правда, пока недостроенный, но уже с кровлей, беззастенчиво заслоняет соседям все виды. Как можно было дать добро на подобного рода «архитектуру», непонятно.

Барщина

Территория нынешнего городского округа, можно сказать, уже настрадалась от всякого рода реорганизаций. В конце девяностых все были под одной крышей районной администрации, и бюджет был консолидированным. Затем в начале «нулевых» решили разделиться. В известном правительственном доме с колоннами на улице Маркса поселились две администрации – районная и городская. Основные полномочия, требующие серьезных финансовых вливаний, остались за районом – здравоохранение, образование, культура, тогда как главные налогоплательщики традиционно прописаны в самих Минводах. Из доходов города отчислялись миллиардные суммы, но это никак не сказывалось на благополучии территории в целом. Налоговой базы у сельских поселений практически никакой. А небольшие дотации из краевого бюджета ситуацию не спасали. Школы и детские сады еще как-то дышали, а дворцы культуры, библиотеки все больше и больше ветшали.

Идея объединения администраций и создания единого бюджета витала в воздухе еще в 2010 году. В частности, это было главным пунктом предвыборной программы КПРФ, вспоминает Анна Кропачева. Однако тогда к предложению не прислушались. «Хотя было понятно, – замечает она, – что демократия (можно под этим словом подразумевать само-

управление. – Л.К.) умерла, а каждое поселение стало своего рода удельным княжеством – хочу казню, хочу милую: средств в бюджете хоть и не хватало ни на что, зачастую только на зарплату муниципальным служащим, административным ресурсом все местные руководители пользовались успешно, это была откровенная барщина». Должность главы сельсовета была выборной, а потому высшее образование было не обязательно. Побеждали, как правило, люди авторитарного склада, некоторые из них откровенно не церемонились с односельчанами. А вот грамотешки им зачастую не хватало даже для того, чтобы поучаствовать в муниципальных или краевых программах. Да и денег не было для выполнения главного условия их реализации – софинансирования. Инвестиции в развитие территории привлечь практически было невозможно, потому что ни один деловой человек не станет вкладывать средства, не имея гарантий надежности и долговременного сотрудничества. А во власти, образно говоря, разброд и шатание.

Объясните бедному крестьянину

После увольнения городской и районной власти исполняющим обязанности главы Минеральных Вод назначили Сергея Перцева, местного жителя, работавшего ранее заместителем небезызвестного главы Пятигорска Льва Травнева. Наследство ему досталось не самое богатое. Но была помощь со стороны краевой власти. К процедурам по введению единого управления и объединению всех поселений под крышей единого городского округа приступили в 2015 году. В марте решение принято представительными органами местного самоуправления, которые, по сути, дали добро на самороспуск.

28 мая закон о консолидации муниципальных образований в составе городского округа приняла Дума края. Все организационные вопросы были завершены, как и планировалось, к 1 января 2016 года.

Как было принято решение? В округе излагались две версии. Проведение реформы настоятельно рекомендовал губернатор. Инициатива шла снизу – от глав и депутатов поселений.

Итак, губернатор рекомендовал, а местная власть одобрила вертикальный поворот. Самоуправление в той форме, в какой оно существует в развитых европейских странах, надо признаться, так и не прижилось на российской земле. В 131-й Федеральный закон, для воплощения которого Ставрополье стало экспериментальной площадкой в далеком уже 2005 году, внесено такое количество изменений, что многие первоначальные нормы толкуются с точностью до наоборот. Русское «вот приедет барин, барин нас рассудит» все же неистребимо. В итоге уже два десятилетия мы успешно строим вертикаль власти.

Пришел, кажется, черед и последнего оплота местного самоуправления – сельских советов, которые так или иначе не смогли распорядиться данными им полномочиями. Впрочем, дело не только в административных способностях руководителей, но и в том, что полномочия у нас постоянно кочуют, некоторые переданы с госуровня на муниципальный, а через какое-то время вновь забраны «наверх», при этом финансирование новых обязательств традиционно отстает. И люди уже давно запутались в круговерти новых и новых структур. Еще недавно в каждом районном центре были и глава администрации, и глава района. Объясните бедному крестьянину, к кому из них и за чем податься...

Вот так и бродили по этажам здания с колоннами, если говорить о Минводах. Приходил горожанин, допустим, с вопросом из сферы образования к «городскому голове», а там ему, хорошо если терпеливо, объясняли, что не уполномочены этим заниматься, надо идти на другой этаж – в районную структуру. Вдруг выяснялось, что вопрос-то касается благоустройства, пусть и школы, тогда человека «футболили» обратно – в город.

Мои собеседники – заместитель председателя Совета Минераловодского городского округа Александр Шиянов из фракции «Единая Россия» и его коллега, представляющий ЛДПР, Дмитрий Пастырев. Несмотря на разный партийный окрас, мнение у них одно: консолидация стала спасением для территории. Теперь ни у кого не болит голова, куда обращаться за помощью и советом. Схема отлажена и работает.

Все муниципальные образования имеют представителей в Совете округа. Теперь депутатов не 169, как было раньше с учетом местных советов, а всего 40. Чтобы представительство было пропорциональным, территория поделена на 20 избирательных округов, в каждом из которых один кандидат выбирался по партийному списку, другой – в качестве самовыдвиженца.

Объединение позволило избавиться от неэффективной двухуровневой системы управления, сконцентрировать кадровые и административные ресурсы, сократить сроки выработки и реализации управленческих решений, добиться большей оперативности в реагировании на обращения граждан. Единоначалие, по оценке депутатов, повышает ответственность администрации при принятии решений, способствует более эффективному управлению территорией. А единый консолидированный бюджет, общий объем расходов которого в прошлом году составил 2,88 млрд рублей (ранее эти цифры мерились в миллионах), позволяет решать такие вопросы, которые непосильны были ни для одного из 16 действовавших ранее микробюджетов. Число работников местных администраций сократилось на 123 человека. Соответственно, сэкономили на содержании аппарата и выплатах заработной платы.

«В округе выстроена, на мой взгляд, эффективная властная вертикаль, – отмечает Александр Шиянов. – Наметился прорыв по строительству и ремонту дорог, модернизации уличного освещения. Сдан наконец в прошлом году детский сад в Красном Пахаре, начало строительства которого затянулось почти на десятилетие. Каждый депутат мониторит ситуацию в своем избирательном округе, наказы избирателей передаем в окружную администрацию, все решения по ним держим на контроле».

Никто не спорил

Как реформа аукнулась на самом близком к людям уровне. Бывший глава Розовского сельсовета, ныне, соответственно, руководитель территориального отдела Василий Клейчук на своей малой родине человек уважаемый. В прошлом четырежды избирался, дважды назначался руководителем сельсовета. Безусловно, это свидетельство доверия сельчан.

В Розовке состоялись также публичные слушания. По словам Василия Михайловича, против объединения никто не выступал, хотя тему обсуждали долго, споров никаких не было: «Предложили людям: давайте сократим чиновников, так никто не возразил, сами знаете, чиновников у нас не любят». Население уже так устало от разных перемен, что с философским спокойствием приняло очередную реформу.

Но, как показывает жизнь, за год работы по-новому жители Розовки все же успели почувствовать, что финансовое прикрытие стало надежнее. Руководитель теротдела с гордостью показал нам обводную дорогу Розовки, которую в прошлом году уже исполнили в гравийном варианте, а с наступлением сезона дорожники приступят к укладке асфальтового покрытия. Сегодня дорога краевого значения проходит через село, создавая большие неудобства. Большегрузы разрушают дорогу, нарушают тишину, под их колеса нередко попадает домашняя живность. Вопрос не решался лет пятнадцать – и вот наконец лед тронулся...

– А из чего я мог бы выполнить пожелания сельчан, – сокрушается мой собеседник. – Денег на софинансирование для участия в краевой программе у меня не было. Ведь не только строительство обводной начали, в селе уже отремонтировали несколько улиц. Розовка нового асфальта давно не видывала. Половина бюджета уходила на заработную плату сотрудников, а оставшихся денег хватало худо-бедно на латание дороги, небольшое озеленение, скромную детскую площадку. Чтоб поменять фонарь, приходилось нанимать человека, который с помощью кошек, рискуя здоровьем, взбирался на столб. Не дай бог, что случись, в тюрьме уже сидел бы. Теперь по-другому. Поднакопилось работы для электриков – я подаю заявку в сервисное предприятие в Минводы. На днях приехала бригада, поменяла все нерабочие фонари, кстати, на энергосберегающие, установили реле, чтобы электричество не горело зря. Сегодня все вопросы решаются таким образом – в централизованном порядке. Причем оперативно. Мои заявки под сукно не кладут, чего я опасался поначалу, реагируют достаточно оперативно.

Руководитель теротдела села Марьины Колодцы Сергей Селютин:

– Комфорту граждан уделяется большое внимание. В бывшем сельсовете, где вывески, кстати, еще не успели поменять, открыт кабинет МФЦ, здесь можно получить услуги по принципу «одного окна». Часть своего времени работник МФЦ проводит в соседней Розовке, куда едет по мере увеличения числа горожан, записавшихся на прием. В прошлом году заменили кровлю на Доме культуры, первый раз с 1964 года. С моим сельским бюджетом я бы ни за что не потянул такой объем работ. Недавно проводили сход, как обустроить сквер вокруг ДК. Со своим проектом удалось войти в краевую программу «Местные инициативы». Двигаются дела. И люди это замечают. Сухую Падину, это еще одно поселение в составе теротдела, регулярно подтапливало: поселок находится в лощине, вот и собирает осадки. Даже в огороды вода заходила. В прошлом году сделали обводные кюветы. Полпред губернатора Александр Коробейников помогал решить проблему, даже подключил краевое министерство природных ресурсов.

Кнутом и пряником

– Проблем много, не одна, надо решать, а не сидеть плакать, от этого ничего не изменится, – заявил глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев. – Да, мы в результате реформы серьезно подсократились в части депутатского корпуса и чиновничьего аппарата, избавились от задублированных функций, что только прибавило динамики работе власти. Было ли сопротивление реформе? Противники и сегодня остаются. Это те, кому пришлось покинуть личные кабинеты, и на сегодня они себя не нашли. Прямого саботажа не было. Так что мы спокойно, оперативно прошли через все предусмотренные законом процедуры. Связи с территориями не утратили. По всему функционалу госуслуг прием ведется на местах. Правда, люди уже так привыкли, что с серьезными вопросами надо идти только к главе. Ну что ж, такая возможность у них тоже есть – в приемные часы. Ходоков готовы принять во всех кабинетах администрации округа в зависимости от отраслевой тематики. Руководитель не способен решить все в одиночку. Команда должна работать.

Консолидированный бюджет, который сегодня в распоряжении округа, безусловно, не просто сумма бюджетов поселений. В его составе дотации, субвенции на осуществление гос-полномочий, субсидии, полученные в результате участия на условиях софинансирования в государственных программах. Подросли, по словам главы округа, и собственные доходы. А непосредственная связь с региональным и федеральным бюджетами дала возможность вести собственную фискальную политику. У администрации прямой интерес помочь налоговикам в администрировании и сборе налогов.

Большая неразбериха, еще «до округа», возникла в земельных отношениях. Арендные начисления отдали в район, а фискальные функции оставили за поселениями, у которых, понятно, при таком раскладе не было заинтересованности этим заниматься. Сегодня приходится «бить по хвостам», чтобы окончательно разобраться с земельными делами: на сегодня в судах заявлено требований на 126 млн рублей. «Объединение поставило точку в этой чехарде, – подчеркнул Сергей Перцев, – до курьеза доходило, мы не могли обеспечить бесплатными земельными участками для ИЖС многодетные семьи, потому что вся земля в городе была роздана. Пришлось разговаривать жестко, по букве закона: или возвращайте землю, если не используете по назначению, или платите, как положено. В прошлом году 100 очередников получили наделы под застройку».

Улицу Маркса глава называет «болезнью города». Аж 31 здание построено в зеленой зоне. От тенистого бульвара осталась только пешеходная дорожка. И главное, все участки оформлены, поставлены на кадастровый учет, главным образом, кстати, через судебные решения. Эта улица всегда была визитной карточкой Минвод. Как бы там ни было, но ее реконструкция запланирована на 2018 год. Как решать вопросы с владельцами? Кнутом и пряником. Прецедент имеется. Удалось же решить аналогичную проблему в сквере второго микрорайона. Через публичные слушания сквер был признан зеленой зоной. Соответственно, единственный законный вид застройки для этой территории – только малые архитектурные формы: лавочки, фонтанчики и пр. Некоторые сознательно отказались от претензий. У кого-то истекли сроки аренды. В любом случае повезло, что никакое строительство в сквере еще не началось.

По мнению С. Перцева, единоначалие работает эффективнее. Однако преждевременно трубить о том, что похоронили местное самоуправление. Каждая территория представлена своими депутатами в Совете округа. Прямое управление уже помогло решить целый ряд задач из числа «застрявших на дороге». Как единое образование, участвуя в госпрограммах на условиях софинансирования, округ «берет не крошечку денег, а достаточно для решения серьезных задач».

Шапка Мономаха

Единоначалие – действительно дело хорошее, коли так ускоряется решение почти любого вопроса. И, кстати, уже несколько районов заявило о том, что готовы объединиться на тех же условиях. Минераловодская вертикаль стала примером для подражания. В этой ситуации очень важно, кто станет главным начальником. Требования очень высоки. Ему необходимо обладать одновременно очень многими качествами: пробивными способностями, умением решать застарелые проблемы и вообще трудные вопросы, порядочностью и уважением к закону. О главе округа все мои собеседники отзывались положительно. И все же тяжела ты, шапка Мономаха.

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Удалось побеседовать со многими людьми. Но осталось ощущение, что к теме еще надо вернуться. Узнать, как будут реализовываться проекты, как выстроится диалог власти с гражданским обществом, насколько самостоятельна в своих решениях депутатская когорта. Эпоха перемен не бывает простой. А у нас она практически непрерывна.

http://www.stapravda.ru/20170217/reforma_na_stavropole_kak_zhivet_mineralovodskiy_gorodskoy_okrug_100650.html