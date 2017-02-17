ЗАКОНный интерес

Искупить вину осужденный теперь сможет за счет выполнения принудительных работ. Приговаривать к ним суд может уже с 1 января 2017 года на срок от двух месяцев до пяти лет. Рассчитывать на такой вердикт могут прежде всего те, кто совершил преступление небольшой или средней тяжести. Кроме того наказывать таким образом Фемида сможет и совершивших тяжкое преступление впервые.

О нюансах мы попросили рассказать нашего постоянного эксперта, руководителя «Юридического агентства «СРВ»

Романа САВИЧЕВА (по итогам 2016 года агентство в очередной раз включено в число победителей по ряду номинаций авторитетного рейтинга «Право.ru-300»).

-Принудительные работы – это в некотором роде возврат к опыту советских времен. Тогда такой вид наказания довольно активно применялся: осужденные трудились во имя экономического благополучия родной страны и отправлялись на большие стройки либо на так называемые вредные производства, – говорит Р. Савичев. – Сейчас также государство решает, где именно должен работать преступник, однако по-иному организован этот процесс.

Для начала напомню, что такая мера, как принудительные работы, введена в законодательство еще в 2011 году, начать ее применение должны были в 2013-м. Но действовать она стала лишь в 2017 году – заминка связана с тем, что в стране отсутствовали учреждения, где могли бы содержаться осужденные. Ведь было решено, что размещать их надо в общежитиях при специальных исправительных центрах. И уже там администрация будет заниматься трудоустройством «постояльцев», безусловно, принимая во внимание пол, возраст и здоровье людей. Покидать центр можно будет также лишь с разрешения его начальства.

По большому счету, других серьезных ограничений нет. После приговора суда человек должен самостоятельно добраться до назначенного исправительного центра. Мобильная связь, Интернет, врачи – все это останется в свободном доступе. В период отбывания принудительных работ осужденным положен ежегодный 18-дневный оплачиваемый отпуск. Что касается финансовой стороны вопроса, то по решению суда из зарплаты в государственную казну будет удерживаться от 5 до 20 процентов. Из зарплаты же осужденный будет возмещать расходы по проживанию в общежитии.

Понятно, что такая «трудовая вахта» предполагает расставание с семьей. Правда, после того как пройдет треть срока наказания, осужденному, конечно, при хорошем поведении может быть разрешено проживание с семьей в арендованной или собственной квартире в том населенном пункте, где расположен исправительный центр. В исправительном центре необходимо будет отмечаться четыре раза в месяц.

Что грозит тем, кто не сможет выполнять требования закона и дисциплинированно трудиться? Прежде всего выговор. Кроме того за провинности человека могут изолировать на срок до 15 суток. А злостные нарушения обернутся и заменой наказания: по крайней мере, сотрудники ФСИН должны будут подавать соответствующие документы в суд, если зафиксировано употребление спиртных напитков и наркотиков, неповиновение администрации, самовольный уход и др. Отправка в колонию может ждать и осужденных, уклоняющихся от получения предписания о направлении в исправительный центр и не прибывших в установленный срок.

Обкатка нововведений будет проходить в четырех центрах – они созданы ФСИН на базе реформируемых колоний в Тюменской (Ишим) и Тамбовской областях (поселок Зеленый), в Ставропольском (Георгиевск) и Приморском (Уссурийск) краях. Также по стране откроется несколько участков для осужденных к принудительным работам. Таким образом, на первых порах более или менее будут охвачены все федеральные округа. Впоследствии, если судить по озвученным в прессе планам властей, центры будут открываться в тех территориях, где достаточно рабочих мест для осужденных. Кроме того, многое зависит от того, насколько часто суды будут назначать наказание в виде принудительных работ.

К слову, не могут быть приговорены к принудительным работам несовершеннолетние, инвалиды первой или второй группы, беременные женщины и женщины, имеющие детей до трех лет, а также пенсионеры и военнослужащие.

Напоследок напомню, что сейчас в Уголовном кодексе РФ три вида наказания, предполагающие труд. Мы сегодня говорили о принудительных работах. Кроме того могут быть назначены судом исправительные работы – тогда преступник не меняет кардинально свою жизнь, однако с его зарплаты удерживают определенные суммы. Еще есть обязательные работы, предполагающие общественно полезный труд в свободное время. Как правило, люди в таких случаях привлекаются к благоустройству населенного пункта – красят заборы, подметают улицы и т. д.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20170217/prinuditelnye_raboty__novaya_alternativa_lisheniyu_svobody_100651.html