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17 февраля 2017 г.

По реализации инвестпроектов на Ставрополье лидирует Георгиевский район

Большинство инвестиционных проектов, реализованных на территории Георгиевского района, относятся к АПК. Он занимает первое место в регионе по количеству реализованных инвестиционных проектов, начиная с 2013 года, пятое по объему привлеченных средств и такое же – по созданию рабочих мест, сообщил глава регионального аграрного ведомства Ставрополья Владимир Ситников. Все это обуславливает высокую потребность территории в квалифицированных сельскохозяйственных специалистах. Заместитель главы администрации – начальник управления сельского хозяйства администрации Георгиевского района Лариса Сидорова, замечает, что сегодня необходим банк востребованных профессий на несколько лет вперед. Будучи председателем координационного совета по кадровой политике, созданного на базе Георгиевского техникума механизации сельского хозяйства, в который входят все сельхозпроизводители района, Лариса Сидорова убеждена, что социальное партнерство со средними и высшими профессиональными учебными учреждениями региона – единственная возможность для георгиевских аграриев обеспечить себе целевое кадровое наполнение.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170217/po_realizatsii_investproektov_na_stavropole_lidiruet_georgievski_100704.html
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