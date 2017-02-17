О красках и приоритетах

Я не вполне обычный журналист, потому что многодетный. Наша беспокойная, опасная профессия плохо сочетается с неспешным уютом домашней жизни и ежедневными обязанностями заботливой мамы. Обильный информационный поток, в котором мы ежедневно варимся, предполагает круглосуточную бдительность, командировки, гонку за эксклюзивом. Поэтому настоящего успеха в журналистике добивается в основном тот, кто готов посвятить профессии всего себя без остатка. Впрочем, наверное, каждая многодетная мама, если она работает (а работает она почти всегда!), уникальна в своей профессии. Так что и я стремлюсь быть достойным примером для своих детей – быть успешной, красивой и любимой.

Из всех моих знакомых мало кто может себе позволить быть просто мамой. Потому что детей рожаем во времена непредсказуемые, не располагающие к безмятежной домохозяйской жизни. И суть не только в финансовых кризисах. Просто нет уверенности в будущем, нет ощущения защищенности своей семьи, не чувствуется внимание государства. Ведь ты растишь для него нового гражданина и заботишься, чтобы он вырос здоровым и умным патриотом. Да, за материнский капитал спасибо. Да, за третьего ребенка я получила земельный участок. (Но строить на этом поле пока невозможно, да и не за что. А вот межевала и оформляла его я за свои кровные, да и налог плачу исправно). Да, за многодетность мне дают пособие – аж 950 рублей. (Это три пары теплых детских колготок или примерно десять пакетов молока и 16 булок хлеба).

Платить мамам и папам приходится за все! Бесплатные медицина, образование и детский отдых – миф. Когда среднему, на тот момент годовалому, сыну поставили диагноз «врожденный порок сердца» и понадобилась срочная операция, которую брались делать только в Москве, родное государство дало квоту. Но чтобы добраться в столицу, пройти углубленное медицинское обследование, оплатить больничную палату, чтобы иметь возможность ухаживать за ребенком (на других условиях к нему попросту не пускали), нам пришлось продать машину. Для того чтобы поднатаскать выпускников, напуганные ЕГЭ мамы с папами выкладывают за занятие в один академический час по 800 – 1000 рублей!

Не секрет, что мамы с маленькими детьми – самые нежеланные сотрудники для работодателя. Беременность не приветствуется, частые больничные тем более. Но болячки проходят, а потребность зарабатывать средства на хлеб и образование детворе растет. На мой взгляд, женщина, живущая интересами материнства, – самый преданный и ценящий свою работу профессионал. Потому что у нее есть очень конкретная мотивация! Нормальная мать не будет пьянствовать или каждые полгода увольняться. Она будет пахать. Женщина заинтересована в том, чтобы иметь возможность спокойно работать и получать за это нормальные деньги. Ей нужны стабильность, уверенность и понимающий начальник, способный закрывать глаза на необходимость иногда нарушать рабочий график (сбежать пораньше на родительское собрание или в срочном порядке отвести ребенка к стоматологу).

Но дети не только мотивируют, они помогают расставить приоритеты. Например, для меня сыновья и доченька – это мой эмоциональный поплавок. Как бы ни штормило в профессиональной жизни, какие бы ни случались неурядицы вне дома, приходит понимание, что это лишь суета сует. А главное вот оно, рядом, звонко хохочет, радуется «пятерке» или сделанной пластилиновой фигурке. И тогда мир вновь наполняется красками. Потому что материнство – это великолепный, ни с чем не сравнимый дар природы.

Иногда мне кажется, что только неиссякаемый оптимизм дал мне силы и отвагу родить троих детей. Каждый из них желанный, долгожданный. Сегодня я горжусь их успехами. Ценю их дружбу со мной. Уважаю и своего мужа, который не побоялся груза ответственности и многое делает для счастья и благополучия семьи. Помню, как в роддоме я тайком заходила в комнату с новорожденными детьми и завороженно наблюдала за сопящими крохами. Маленькие конвертики лежали рядами, еще такие одинаковые, но уже настолько разные! Глядя на их поджатые губки и насупленные бровки, можно было фантазировать о том, какими вырастут эти новые люди, кем станут и чего добьются в жизни. А как трепетны первые прикосновения к только что рожденному малышу! Он лишь появился на свет, но кажется, мы были знакомы всегда. Ты всю жизнь шла вот к этой самой важной и долгожданной встрече.

Первые недели жизни малыша – время, когда вы разговариваете руками, через прикосновения. Легонько поглаживая свое дитя, слышишь звуки Вселенной. Кажется, космос поет колыбельную и шепотом переговариваются звезды. Уже только за эти волшебные мгновения стоит вытерпеть такую колоссальную нагрузку, как беременность, и настоящее испытание – роды. Но страдания забываются, а счастье остается. Навсегда. И это счастье – быть мамой. Невербальная связь со своим ребенком рождается еще во время беременности. Женщина чувствует эмоции малыша, знает его потребности. Чем не волшебство?! Как повезло тем, кто способен сохранить эту кровную близость, любовь и уважение на все отмеренные годы жизни.

Да, появление детей кардинально меняет привычное существование. Моей семье из квартиры в центре города пришлось перебраться в частный дом, поскольку мы просто перестали помещаться. Понадобилось как-то очень резко повзрослеть и многому научиться. Постоянно убирать и готовить, лечить, что-то чинить и строить. Были моменты, когда становилось непереносимо тяжело. Но, оказалось, в мире много добрых людей. На помощь пришли родня, друзья и даже соседи. Забирали детей гулять, помогали купать, ходили в магазин… Через пару-тройку лет от хронических недосыпов и подскакивания среди ночи теряется ощущение реальности, открываются третий глаз, второе дыхание, включается какой-то тайный моторчик. Об отдыхе, тишине и покое мечтает каждая клеточка тела, но жить по-другому уже просто не получается! Да и не хочется!

Что взамен? Я, например, многому учусь у своих детей. Их души чисты и наполнены светом, а мир вокруг полон тайн и загадок. Наслаждаюсь юной непосредственностью, умением радоваться и удивляться простым вещам. Их легкость и простота бытия помогают справляться с ежедневным возом проблем моей взрослой жизни.

Рожайте, девочки! Дайте жизнь стольким, скольких сможете любить, защитить и прокормить. Среди моих друзей есть семьи, где растут четверо и даже пятеро детей. Многие не понимают – зачем?! Зачем тратить время на пеленки, когда можно наслаждаться свободой, путешествовать, строить карьеру?! А я знаю секрет. Быть родителями – гораздо круче! Каждый новый ребенок в семье дает возможность вновь пережить великолепные ощущения – радость рождения, первые улыбки, шаги, слова. Мы вновь проживаем детство, идем в первый класс… Познаем многогранность любви. И это мы, мамы, несем эту любовь окружающим.

http://www.stapravda.ru/20170217/o_kraskakh_i_prioritetakh_100678.html