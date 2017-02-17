На Всероссийском конкурсе «Область добра» Ставрополье взяло награду

В Москве назвали победителей второго Всероссийского конкурса, проводимого при поддержке Совета Федерации и Русской Православной Церкви, «Область добра». В этот раз от 60 регионов пришло больше 150 проектов социальной, культурной, просветительской направленности.

Благодаря данному масштабному конкурсу данные инициативы субъектов РФ продолжают распространяться дальше. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей речи на церемонии награждения подчеркнула важность обмена опытом конкретных дел, которые уже помогли людям.

Ставрополье тоже не обделили наградой. При Новоалександровском комплексном центре социального обслуживания населения существует попечительский совет, который помог привлечь свыше 3 миллионов рублей от спонсоров. За эти деньги починены стационары и реализованы проекты для улучшения жизни незащищенной категории населения, 28 тысяч человек среди которых: пожилые люди, дети, семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации. Программа центра стала «Лучшим муниципальным проектом».

Кроме Новоалександровского центра, работающих над привлечением внебюджетных средств, в крае существуют и другие организации по соцобслуживанию, которые включают 32 учреждения. В прошлом году за добытые ими 15 миллионов рублей помогли 2,5 тыс. человек.

Честь принять наргаду была предоставлена главам регионов-победителей. Владимир Владимиров, которому вручили диплом и знак лауреата, пообещал, что работа на этом не закончена. На Ставрополье продолжится работа в социальной сфере- увеличение зарплат, внимание к локальным предложениям. Последнее высказывание губернатор подтвердил фактами – 200 миллионов рублей из бюджета края пойдут на реализацию 119 проектов.

П. ГРИН , При материалам пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170217/na_vserossiyskom_konkurse_oblast_dobra_stavropole_vzyalo_nagradu_100713.html