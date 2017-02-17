На Ставрополье впервые пройдет Зимний День дворового спорта

19 февраля в рамках федерального проекта «Школа грамотного потребителя» на Ставрополье впервые пройдет акция «Всероссийский зимний день дворового спорта», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства СК. Цель акции – привлечь внимание к необходимости организации дворовой территории как общественного места для развития массового спорта. Акция проходит под девизами «Присоединяйся к олимпийскому движению в своем дворе!» и «От победы во дворе — к победе в жизни!».

Современный двор — это не только место для парковки автомобилей или какой-то пустырь между домами. Дворовый спорт — путь к сплочению и активному времяпрепровождению, – уверен руководитель проекта «Школа грамотного потребителя» замглавы комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. В этот день на Ставрополье пройдет около полусотни спортивно-массовых мероприятий: хоккейные матчи, катание на коньках, гонки на санях, веселые старты, спортивный марафон по скандинавской ходьбе и другие. В крупных городах мероприятий пройдут во дворах многоквартирных домов, а в сельской местности – в зонах активного отдыха.

http://www.stapravda.ru/20170217/na_stavropole_vpervye_proydet_zimniy_den_dvorovogo_sporta_100700.html