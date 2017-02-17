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17 февраля 2017 г.

На Ставрополье сотрудник отдела продаж присвоил более 6 млн рублей

Факт присвоения денежных средств в особо крупном размере выявлен ставропольскими полицейскими. Как сообщили в МВД края, установлено, что сотрудник отдела продаж одной из торговых компаний в течение нескольких месяцев получал из кассы деньги для расчета с поставщиками. Но весьма крупные суммы мужчина оставлял себе, распоряжаясь ими по собственному усмотрению. В итоге он нанес компании материальный ущерб на сумму более шести миллионов рублей. В отношении подозреваемого следственным отделом Управления МВД России по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Растратчику грозит до десяти лет тюрьмы.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170217/na_stavropole_sotrudnik_otdela_prodazh_prisvoil_bolee_6_mln_rubl_100696.html
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