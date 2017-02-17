На Ставрополье подведены итоги операции «Скорость»

В Управлении ГИБДД по краю, сообщила пресс-служба ведомства, подвели итоги операции «Скорость», которая прошла на территории Ставрополья с 31 января по 2 февраля. К ее проведению был подключен специализированный взвод по борьбе с автохамством. Инспекторам спецвзвода было дано разрешение использовать ручные измерители скорости – приборы с модернизированным программным обеспечением, исключающим возможность удаления полученных записей. В течении трех дней на федеральной трассе «Кавказ» проводились рейды. За три часа работы скоростомеры «вычисляли» в транспортном потоке не менее 15 лихачей. Было составлено 56 административных материалов за превышение скорости.

А с начала года на Ставрополье зарегистрировано 11 ДТП, основной причиной которых стало несоблюдение безопасного скоростного режима. Один человек погиб, 1 был госпитализирован. В 54-х ДТП было выявлено несоответствие скоростного режима конкретным дорожным и метеорологическим условиям, 11 человек погибли, в том числе 1 ребенок, 74 получили травмы, в том числе трое детей.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170217/na_stavropole_podvedeny_itogi_operatsii_skorost_100709.html