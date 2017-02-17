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17 февраля 2017 г.

На Ставрополье ожидается потепление

В ближайшие выходные на территории края ощутимо потеплеет. По данным Ставропольского Гидрометцентра, 18 февраля ночью еще будет довольно морозно -9…-18 градусов, но днем синоптики обещают яркое солнце, слабый ветер, температура воздуха прогреется до -4…+1 градусов.

19 февраля ночью прогнозируется -3…-8 градусов, днем +2…+7 градусов, без осадков.

Интересно, что в 2016-м в это время года стояли очень теплые деньки. Например, 17 февраля максимальная дневная температура воздуха на территории края составила от +8 до +17 градусов! А в Ставрополе было +15 градусов.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170217/na_stavropole_ozhidaetsya_poteplenie_100701.html
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