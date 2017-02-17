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17 февраля 2017 г.

На федеральной трассе «Кавказ» в ДТП один человек погиб, двое в больнице

Авария в Андроповском районе

16 февраля в 22 часа на 238-м километре трассы «Кавказ» (территория Андроповского района) водитель автомашины «БМВ» столкнулся с двигавшимся впереди «КамАЗом», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На месте ЧП скончалась 56-летняя женщина – пассажирка иномарки. В больницу была доставлена 22-летняя девушка-пассажир и трехлетний ребенок, который ехал на заднем сидении в детском автокресле. Иномаркой управлял 28-летний сын погибшей.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170217/na_federalnoy_trasse_kavkaz_v_dtp_odin_chelovek_pogib_dvoe_v_bol_100715.html
Фотография к статье На федеральной трассе «Кавказ» в ДТП один человек погиб, двое в больнице
Авария в Андроповском районе
Авария в Андроповском районе
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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