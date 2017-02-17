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17 февраля 2017 г.
Подводные камни онлайн-торговли / «Ставропольская правда» от 17 февраля 2017 г.
ТЕСТ

На что обратить внимание при покупке в интернет-магазине

15 марта в России отмечают Всемирный день защиты прав потребителей. В этом году он пройдет под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху».

Краевой Роспотребнадзор призывает граждан, совершающих покупки с помощью Интернета, к особой бдительности. Интернет-магазины завоевали популярность в первую очередь благодаря тому, что товары в них стоят, как правило, дешевле, нежели в обычных точках торговли.

Перед онлайн-покупкой надо обращать внимание на ряд важных моментов. В их числе цена в рублях и условия приобретения товара, выполнения работ, оказания услуг, сведения о гарантийном сроке, если он установлен, правила и условия эффективного и безопасного использования покупки. Важно также разузнать местонахождение, фирменное наименование изготовителя или продавца, адрес организации, уполномоченной на принятие претензий и производящей ремонт и техническое обслуживание товара.

В момент получения покупки продавец обязан предоставить в письменном виде информацию о характеристиках товара, сроках его возврата, а также гарантийный талон. Покупатель вправе отказаться от покупки до передачи понравившейся вещи. Если же она уже получена, то все равно можно пойти на попятную на протяжении семи дней. В общем, онлайн-торговля, как и обычная магазинная, регулируется Законом «О защите прав потребителей».

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170217/na_chto_obratit_vnimanie_pri_pokupke_v_internetmagazine_100676.html
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