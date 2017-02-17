Месть желтохвойки

Выходишь из дома в хорошем настроении. Чувствуешь себя немного виноватой перед менее бодрыми прохожими. Стараешься не слишком усердно демонстрировать свою довольную физиономию. Выбираешь в плеере песню, которая должна стать саундтреком к твоей жизни на ближайшие пятнадцать минут, пока шагаешь к метро.

В воздухе кружатся крупные белые хлопья снега. «Здорово, – думаешь, – значит, домой вернусь в чистых ботинках». Тут же ругаешь себя за такую будничную и совершенно неромантичную мысль по отношению к снегопаду. Если бы японские поэты размышляли, как ты, мир остался бы без хокку. Хотя что мешает написать в одном хокку о красоте снега и перспективе чистых ботинок?

Ну да ладно, идешь дальше. В наушниках Боно уже поет о своей жене, вывернутые мехом внутрь синие автобусы курсируют по шоссе, по левую сторону толпятся серые высотки, по правую – желтые сосны. Всё хорошо. Пока в царство еще немного сонного мозга не вторгнется одна непрошеная мысль: «Желтые сосны. Желтые. Видела, да? ЖЕЛТЫЕ!»

Все. Отныне это не деревья, это воплощение дезинформации, в которой взрастили тебя, дурачка. Внутренний монолог обретает масштабность и трагизм.

«Вечнозеленые растения? Зимой и летом одним цветом? Черта с два. Ты только что видела желтую хвою на сосне. Считай, в детстве ты была обманута авторитетнейшим для младшего школьника человеком – учителем. Сколько мифов тебе скормили, пока ты росла? Хамелеон маскируется под окружающую среду, страусы прячут голову в песок, быки реагируют на красный… Почему этому верят? Наверное, потому что самые нелепые мифы навязываются источниками, имеющими авторитет. Никто не будет слушать простаков и неучей. Массовые заблуждения – почти всегда продукт кого-то вроде «интеллектуальной элиты».

Эти люди с докторской степенью в медицине придумали гомеопатию. Эти люди с высшим образованием создают коррумпированные комитеты по борьбе с коррупцией. Эти люди с высшим образованием подменяют понятия и вуалируют истину, это они говорят, что переход на летнее и зимнее время экономит энергию, это они назвали войну в Афганистане «боевыми действиями» и «интернациональным долгом», а войну в Чечне – «наведением конституционного порядка» и «контртеррористической операцией на Северном Кавказе»...

Стоп, не будем открывать эту дверь, мозг. У нас уговор, мы не лезем в офшорную экономику, футбол и политику, мы же не доморощенные аналитики, не псевдоинтеллектуалы и не солдаты диванных войск. Таким образом завершаешь эту беседу с самим собой. Чувствуешь, что сохранил баланс во Вселенной. Смотришь на прохожих как спаситель на спасенных. Гордо спускаешься в метро.

…Через несколько дней коллега по имени Евгений сообщит, что на моем фото не сосны, а лиственницы. И что их хвоя, черт бы ее побрал, имеет все права не только пожелтеть, но и опасть с наступлением морозов (что она и сделала). Недаром имя Евгений на латыни означает «убийца чужого интеллектуального труда». А слово «лиственница» переводится с древнегреческого как «сатанинское дерево, разрушившее стройную теорию одного начинающего конспиролога».

Таиса ГАЗИЕВА

http://www.stapravda.ru/20170217/mest_zheltokhvoyki_100667.html