Литературные ополченцы

В Международный день дарения книг в библиотеке им. В.И. Слядневой появились томики стихов об Украине, которые принес писатель и журналист Владимир Яковлев. За книгу «Украинская трагедия» он был принят в Союз писателей ДНР. Автор читал свои стихи собравшимся, а затем показывал видеоролики о жуткой войне на Украине, которые самостоятельно снимал и монтировал.

Вместе с Владимиром приехал юноша в военной форме, которая символизирует борьбу. Андрей, студент-экономист из Донбасса, впервые публично читал обращение организованного им молодежного движения, к которому присоединились около 20 человек из различных украинских вузов. В обращении призыв бороться с несправедливой клеветой против жителей ДНР в Интернете. Все студенты-активисты помогают – пишут статьи, снимают ролики. Они литературно и идейно присоединены к ополчению, как выразился Андрей.

Ставрополь не равнодушен к бедам жителей ДНР. Например, в районе рынка на улице Тухачевского стоит «Газель», куда все желающие могут приносить продукты, одежду, медикаменты. Грузовики с гуманитарной помощью периодически отправляются на Донбасс.

Но привлечь на свою сторону Андрей вместе с Владимиром Яковлевым, с которым он познакомился в рамках сотрудничества университетов (донецкого, луганского и ставропольского), надеется в первую очередь студенчество. Он считает, чтобы не повторить майдан в России, необходимо ходить по вузам, говорить со студентами о патриотизме, организовывать мероприятия, бороться с экстремизмом через систему обучения: рефераты, курсовые определенной тематики. (Кстати, в рамках «Студенческого антимайдана» – общественной организации при правительстве СК несколько месяцев существует клуб «Патриот», а также действует «Литературно-информационный фронт» на базе МПГУ. – Авт.).

…Речь Андрея, проникнутая юношеским пылом, звучит правильно, выверенно, убедительно. Но ведь убедительные речи могут писать и противники. Позже при личной беседе спросила у Андрея, что такое истина и как не заблудиться человеку в мире информационных войн. Он задумывается, а потом отвечает:

– Я понял, что нет черного и белого. Истина гораздо сложнее, но правда на нашей стороне!

Его убежденность отчасти зиждется и на том, чему он сам стал свидетелем. 2014 год Андрей вспоминает как самый страшный, показывает мне на телефоне фотографии с разрушенными домами, горящей церковью, которую строили три года, мимо которой он ходил каждый день, а она сгорела за несколько минут – была из дерева. Так же быстро и необратимо можно разрушить в одночасье не одну жизнь.

Страшное, простое, но и одновременно важное, что вынес Андрей из сражающегося Донбасса и хотел донести до слушателей, – цена мира, о которой не задумывается обыкновенный человек, не подозревая, как он на самом деле счастлив, когда небо над ним такое голубое и спокойное…

П. ГРИН

http://www.stapravda.ru/20170217/literaturnye_opolchentsy_100668.html