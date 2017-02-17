Куда деть непроданные новогодние ёлки?

31 декабря, 6 часов вечера. Я в гипермаркете. Очередь на каждой кассе – люди закупаются к Новому году: продукты, фейерверки, хлопушки, шампанское... Но сюда я зашел буквально на минуту, потому что на улице возле своей «Газели» меня ждет друг семьи дядя Миша. Мы, в отличие от тех людей в очереди, покупать ничего не собираемся. Рядом с гипермаркетом развернулась точка по продаже ёлок. Она-то нам и нужна.

Новый год был на носу, а торговля здесь шла плохо, поэтому продавец ёлок нанял дядю Мишу, чтобы тот увез непроданный товар, а я согласился помочь. Но куда именно везти ставший ненужным колючий лес, мы не знали.

...В кабину «Газели» залез улыбчивый парень лет 30 – это Сергей, он продавец и, кстати, занимается «зеленым бизнесом» уже четвертый сезон, и этот, признался, стал самым бесприбыльным. Дело в том, что частники (такие, как он) реализуют сосны и ели дороже крупных магазинов – от 800 до 1200 рублей за метр. И хоть закупочная партия, по словам Сергея, в этом году была небольшой – всего 2000 деревьев, у него оказалось 600 непроданных, которые нам и поручили вывезти.

– Нас вытеснили с рынка гипермаркеты, которые продавали ели по 500 рублей за метр. Людям, видишь, главное, чтоб дешево, а то, что оно кривое и убогое – уже другой вопрос, – сокрушался случайный знакомый. – Мы сегодня с утра отдавали любую сосну за 500 рублей. В обед – за 300.

Пункт назначения «Газели» – ледовый каток в парке Победы, который работал в ночь с 31 декабря на 1 января. Администрация решила благоустроить территорию на новогодние праздники с помощью невостребованных хвойных деревьев. Я задал резонный вопрос Сергею: сколько денег он получит от этой сделки? На что услышал неожиданный ответ:

«Нисколько. Спасибо, что вообще забирают у нас ёлки. Знаешь, сколько стоит вывезти вот такую «Газель» деревьев на свалку? Тысяч пять, не меньше. Я помню, пару лет назад один товарищ купил фуру сосен. Купил заблаговременно, поставил машину в ангар. Ангар этот подтекал, влажность ужасная, ну сосны и погнили. Так он 20 тысяч отвалил да еще просил, чтоб пустили на свалку выгрузить это добро».

...Охранник на въезде в парк без лишних вопросов запустил «Газель». Сергей пояснил, что с самого утра торговцы ёлками свозят сюда нереализованный товар. Возле катка нас ждала бригада здешних работников. Одни выгружали деревья из машины, другие аккуратно и симметрично втыкали сосны в снег, создавая хвойную аллею. Этот незамысловатый ландшафтный дизайн впечатлял размахом: тысячи бесхозных деревьев разной высоты, толщины и пышности приветствовали посетителей катка.

– А куда все эти ёлки потом денут, не знаешь? – спросил я Сергея, прощаясь.

– В зоопарк отдадут. На подложки животным, на корм там всякий. Найдут применение, ты на этот счет не волнуйся.

В общем, городскому зоопарку, в отличие от многих «ёлочных» предпринимателей, в этом году крупно повезло.

Ростислав СКИДАН

http://www.stapravda.ru/20170217/kuda_det_neprodannye_novogodnie_elki_100675.html