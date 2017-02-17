Как проходят будни майора полиции Павла Дрябина из Невинномысска

18 февраля – День транспортной полиции России.

Начальник отделения уголовного розыска линейного отдела полиции на станции «Невинномысская» майор Павел Дрябин в органах правопорядка служит с 2001 года. Начинал в патрульно-постовой службе, где, кстати, признавался одним из лучших сотрудников в масштабах края.

А на своем нынешнем месте – с января 2013 года. В ведении линейного отдела полиции (ЛОП) на станции «Невинномысская» – участок железной дороги протяженностью 179 километров. Кочубеевский, Андроповский, Минераловодский районы, Невинномысск, три района Карачаево-Черкесии и город Черкесск – зона ответственности немалая. Сегодня Невинномысский ЛОП на хорошем счету в управлении на транспорте МВД России по СКФО. По раскрываемости преступлений, например, по итогам 2016 года невинномысское подразделение заняло первую позицию по Минераловодскому линейному управлению МВД России на транспорте.

В общем успехе есть и заслуга Павла Дрябина. В том же 2016 году при его деятельном участии раскрыто 29 преступлений. А в канун профессионального праздника в линейный отдел полиции пришло приятное известие: постановлением губернатора Владимира Владимирова Павел Дрябин награжден медалью «За доблестный труд» III степени.

Майор говорит, что времени на отдых остается не так много. А потому стремится его использовать продуктивно и предпочитает активный отдых с семьей. А семья – это жена Марина и две любимые дочки Софья и Ксения. Экскурсии, поездки в горы, на рыбалку – дружной семье Дрябиных, когда она в полном составе, скучать некогда.

Ну а вообще-то, как признался Павел Дрябин, даже когда он просто приходит после напряженного рабочего дня домой и видит лица родных людей, вся усталось улетучивается вмиг!

http://www.stapravda.ru/20170217/kak_prokhodyat_budni_mayora_politsii_pavla_dryabina_iz_nevinnomy_100631.html