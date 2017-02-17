Как не отравиться овощами и фруктами

ТЕСТ

Зимой резко вырастает покупательский спрос особенно на фруктово-овощную корзину. Возрастает и вероятность приобрести приглянувшийся плод с повышенным содержанием вредных веществ. Как же по максимуму избежать таких неприятных сюрпризов?

Прежде всего, говорят эксперты электронного журнала «Дом советов», овощи и фрукты надо тщательно мыть. Можно даже с мылом, поскольку продавцы обрабатывают часто их воском с вредными фунгицидами. К сожалению, только мытьем проблемы пестицидов не решить, дело в том, что вредные вещества впитываются в овощ. В этом случае необходимо срезать кожицу потолще. Важно подвергать продукцию и термической обработке. К сожалению, холодные методы консервирования здесь не работают, поэтому капусту для квашения нужно выбирать особенно тщательно. Чтобы освободить овощи и фрукты от пестицидов, нужно опустить их в слабый раствор уксуса в теплой воде, подержать 10 – 15 минут, потом как следует смыть. Помогает также раствор соли. Один из самых нитратных плодов – импортные яблоки. Их обязательно надо чистить.

http://www.stapravda.ru/20170217/kak_ne_otravitsya_ovoschami_i_fruktami_100677.html