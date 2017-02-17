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17 февраля 2017 г.

Итоги операции «Регистрационный знак» подвели в ставропольской Госавтоинспекции

С 9 по 11 февраля на территории края прошло профилактическое мероприятие «Регистрационный знак», на дорогах региона работали мобильные посты фотофиксации нарушений ПДД. За это время к административной ответственности было привлечено 936 нарушителей, транспортные средства которых имели нечитаемые или закрытые регистрационные знаки.

Операция стала вынужденной мерой стражей дорог. Они все чаще фиксируют рост нарушений, связанных с управлением транспортными средствами с подложными номерами. Возросло и количество случаев, когда автолюбители скрывают циферно-буквенное обозначение номера шторками, рамками и покрытиями, препятствующими или затрудняющими их идентификацию, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170217/itogi_operatsii_registratsionnyy_znak_podveli_v_stavropolskoy_go_100714.html
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