Глава сельсовета в Буденновском районе незаконно распоряжался муниципальным имуществом

Бывший глава Покойненского сельсовета Буденновского района М. Пшиков признан виновным в превышении должностных полномочий и растрате. Не проведя заседания депутатов муниципалитета, он поручил некоему гражданину демонтаж стоящего на балансе муниципального образования отрезка трубопровода общей длиной 2327,9 метра. Жители села использовали воду из него для полива приусадебных участков. Стоимость разоренного водовода – более 811 тысяч рублей. Именно во столько оценил муниципалитет ущерб. Есть еще один криминальный эпизод из жизни главы сельсовета: он продал за 90 тысяч рублей бульдозер, стоящий на балансе муниципального образования. А вырученные деньги прикарманил.

Суд признал М. Пшикова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 2 года. Бульдозер по приговору суда возвращен администрации Покойненского сельсовета, рассказали в пресс-службе крайпрокуратуры.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170217/glava_selsoveta_v_budennovskom_rayone_nezakonno_rasporyazhalsya__100702.html