Идеи, как известно, обожают посещать человека, когда он, засыпая, находится на распутье двух дорог или на небольшом островке между двух рек, одна из которых – это дорога в мир сновидений, загадочный и прекрасный, а порой и жуткий, пугающий своей серостью и вязкостью кошмаров. В тот самый миг, когда плот уже спущен на воду и надо лишь направить его на середину реки, чтобы уснуть, человека неожиданно посещают любопытные мысли, которые часто стираются из памяти с пробуждением. Но порой идея настолько необычна, что она запоминается, и в последующие дни человек неоднократно возвращается к ней, рассматривает с разных сторон, обдумывает и пытается представить себе, что было бы, если...

Если бы мечта о путешествии по времени осуществилась. Понимаю, идея не нова, но она тем не менее продолжает будоражить умы физиков, поклонников научной фантастики, да и любого человека хотя бы раз в жизни посещали подобные мысли. Увидеть своими собственными глазами мир будущего или окунуться в прошлое, присутствуя при значимых исторических событиях лично: записать видео сражения при Азенкуре, отправившись в 1415 год, или сделать несколько снимков строящегося Колизея в Риме. Пожалуй, главное в подобных ситуациях – это остаться незамеченным, иначе интересная прогулка может закончиться весьма плачевно. И уж если вас занесет в прошлое на 65 миллионов лет, незадолго до мел-палеогенового вымирания, позаботьтесь о безопасности, иначе величайший хищник нашей планеты с удовольствием вас съест. Тираннозавру вы точно не сможете объяснить, что цель вашего путешествия вовсе не несет злого умысла, зато археологи XXI века получат замечательную окаменелость вашей цифровой камеры.

Если бы подобные путешествия имели место быть, несомненно, подавляющее число населения планеты пожелало бы кое-что изменить в прошлом, надеясь на то, что их действия приведут к положительным результатам в будущем. Да, мысль весьма заманчива – ликвидация диктатора. Но тут же возникают другие вопросы: а не приведет ли это к худшим последствиям?

Менять прошлое, если опираться на богатую фантазию писателей, крайне опасно. Поэтому лично я не стал бы торопиться с решениями. Посетить Древний Египет? Почему бы и нет! Прогуляться по городкам солнечной Испании XVI века? С удовольствием, но в руки инквизиции лучше не попадаться. Если уж придется выбирать, то тираннозавр выглядит предпочтительнее инквизиционного трибунала.

Но с особым удовольствием я бы отправился в прошлое лет, скажем, на 50 назад и взял с собой планшет с фотографиями и видеороликами, снятыми космическими аппаратами. Что может быть удивительнее для ребят, мастеривших в советское время в каком-нибудь клубе модели космических кораблей, чем рассказ о будущем? Фотографии реальных объектов, планет Солнечной системы или фильм о Большом взрыве – вот что я обязательно показал бы и рассказал мальчишкам и девчонкам прошлого века. Тем удивительным детям, у которых было одно из самых важных качеств – мечтательность. И мечты у них были вовсе не абстрактные, вполне достижимые. Помните, как школьники писали письма детям будущего, рассказывая о том, как жили они, и пытаясь представить, что занимало бы, по их мнению, детей XXI века? Думаю, что многое из того, что было создано за последние десятилетия, их, несомненно, не просто удивило бы, а поразило. Как поразило бы и то, что люди будущего в большей массе перестали стремиться к чему-то, что главная цель – это накопление материальных благ, каких-то безделушек.

То, о чем писали известные фантасты, такие как Рэй Брэдбери или Герберт Уэллс, возможно, никогда и не станет реальностью, но думать об этом так увлекательно. Мысли захватывают, мозг начинает рисовать различные картины предполагаемого будущего. Будущего, к которому мы приближаемся с каждым прожитым часом, с каждым днем. Но догнать ускользающее время нам пока не удается. Но заманчиво, согласитесь, было бы узнать о том, что нас ждет или что было на самом деле. Хотя прошлое бережно хранит свои секреты, которые, вполне возможно, нам так никогда и не удастся узнать. Единственное, что нам пока под силу, – это мечтать. Пытаться представить, что нас ожидает в ближайшее столетие или же вместе с книгами мысленно отправиться в прошлое, разгуливая с главными героями по старинным городам и деревням, по дикому лесу, полному таящихся диких животных, или сплавляться на плоту по большой, не имеющей названия реке. На долину опускается ночь, вывесив фонарь (на случай появления парохода), нам предстоит с этими мыслями погрузиться в глубокий сон и отправиться в долгое путешествие по стране сновидений до самого рассвета.

Михаил ЧЕРНОВ

http://www.stapravda.ru/20170217/esli_by_mechta_o_puteshestvii_po_vremeni_osuschestvilas_100674.html