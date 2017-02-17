Элла Памфилова оценила национальный музей в Махачкале

16 февраля Элла Памфилова, являющаяся председателем Центральной избирательной комиссии России приехала в Дагестан. Вместе с главой республики она оценила выставку, представленную в Музее дружбы народов России в городе Махачкале. Собранные экспонаты дают представление о традициях и культуре страны. Здеь находятся и национальные наряды, посуда, инструменты и т.д. Музейная выставка произвела впечатление на главу ЦИК, которая отметила значимость сохранения национальной памяти для страны.

Также в рамках поездки Элла Памфилова провела совещание ЦИК России по итогам и проблемам выборов, состоявшихся 18 сентября 2016 года в Дагестане.с целью в дальнейшем улучшить избирательную систему.

П. ГРИН

http://www.stapravda.ru/20170217/ella_pamfilova_otsenila_natsionalnyy_muzey_v_makhachkale_100679.html