Экологи призывают ставропольцев помочь птицам

В рамках Года экологии России член Общественного экологического совета при администрации Ставрополя, руководитель краевого общественного движения «Экологическая региональная ассоциация – Эра» Григорий Пинчук обратился ко всем неравнодушным ставропольцам.

– Зима для птиц – самая тяжелая пора. В это время года им трудно добывать корм. Птицы, особенно молодые, не успевают за короткий зимний день найти достаточно пищи. При 10 градусах и ниже маленькая птичка за ночь теряет до 10% собственного веса. Два, три дня сильных морозов, и голодной пичуге не дожить до утра. Сытой птице холод не страшен.

Особенно много зимующих птиц гибнет при образовании глубокого снега и изморози на ветвях деревьев. В суровую зиму из 10 синичек выживут только одна-две. Вот и летят птахи поближе к человеку…

Их щебетанье – это зов о помощи: «Спаси и сохрани нам жизнь!». Они просто не могут это сделать по-другому.

Если при виде маленькой пичуги на снегу у тебя не образовался комок в горле, в праве ли ты именоваться «царем природы»? Ведь это в твоей воле, и, главное, тебе по силам, чтобы до весны дожили 10 из 10 синичек!

Покорми птиц! Не обделяй их своей заботой и добротой до тех пор, пока они сами не покинут твою кормушку!

Помни – мультик «Малыш и Карлсон»: «Свершилось чудо! Друг спас жизнь другу!»

Соверши это чудо.

Птицы – защитники леса! Сохраним им жизнь!

Григорий ПИНЧУК

http://www.stapravda.ru/20170217/ekologi_prizyvayut_stavropoltsev_pomoch_ptitsam_100685.html